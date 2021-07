Weinstein erklærer seg ikke skyldig

Weinstein er tiltalt for voldtekter og overgrep mot fem kvinner mellom 2004 og 2013 i California. Han soner allerede en dom på 23 år i New York etter at han i fjor ble dømt for flere voldtekter og seksuelle overgrep.

Han anker sin voldtektsdom i New York.

69-åringen ble utlevert til California tirsdag. Dagen etter ble han ført inn i retten i Los Angeles i rullestol, iført fengselsdrakt og munnbind.

Weinsteins advokater har kjempet mot utleveringen og hevdet at han hadde dårlig helse. Produsentens plager inkluderer diabetes, omfattende koronararteriesykdom, anemi, hypertensjon, obstruktiv søvnapné og kroniske smerter i korsryggen, ifølge de. Det skriver britiske The Guardian.

Sa to ord

De eneste ordene Weinstein uttalte under høringen i dag var «tusen takk», etter at dommer Sergio Tapia ønsket den vanærte filmprodusenten «lykke til», skriver Deadline.

Han ble tiltalt for overgrepene i California allerede i januar 2020, men på grunn av rettssaken i New York og koronapandemien har rettssaken i Los Angeles blitt utsatt.

Weinstein holdes siden i går, uten kausjon i Twin Tower-fengselet i Los Angeles. Filmprodusenten skal til en ny høring allerede 29. juli, men det er foreløpig ikke satt en startdato for rettsaken.

Blir Weinstein funnet skyldig, kan han risikerer en dom på 140 år.