Flygelederens tabbe kunne ført til katastrofe

En flygeleders forsnakkelse kunne ført til at to fly krasjet i hverandre ved Charles de Gaulle-flyplassen i Paris. I en rapport blir pandemien trukket frem som en mulig forklaring.

Hendelsen involverte en United Airlines Boeing 787 som ankom fra Newark i USA, og en EasyJet Airbus A320 som forberedte seg til å ta av til Malaga i Spania.

Episoden skjedde 20. juli i fjor.

Det innkommende flyet fra USA fikk beskjed om å lande på en rullebane der EasyJet-flyet skulle ta av. Det viser en rapport fra den franske etterforskningsmyndigheten for sivil luftfart (BEA) .

Flyet til Malaga skulle ta av fra 09R-rullebanen og United Airlines-flyet skulle lande på 09L, ifølge CNN.

FLYTYPEN: Det var en United Airlines Boeing 787-8 Dreamliner av denne typen som unnslapp med skrekken i fjor sommer. Bildet er fra Dulles Washington International Airport i Bulles Virginia fra mars i år. Foto: DANIEL SLIM / AFP

Flygelederen ba ved et uhell flyet fra USA om å lande på 09R. United Airlines-mannskapet forsøkte å bekrefte endringen av rullebanen, og sa «forstått» og «sidesteg for 9 høyre», i stedet for til venstre.

Rapporten viser at flygelederen ikke sjekket responsen og ba EasyJet-flyet forberede seg på take-off fra samme rullebane.

Farlig nært

Etter å ha lagt merke til at United Airlines-flyet så ut til å være på vei mot dem, varslet EasyJet-mannskapet kontrolltårnet. Flygelederen og EasyJet-mannskapet fikk så advart United Airlines-flyet om å ikke lande.

Det var under 90 meter mellom dem da flyene passerte hverandre, heter det i rapporten.

Flygelederen fortalte etterforskerne i etterkant at hun ble forvirret etter at et annet fly hadde bedt om å lande på 09R-rullebanen. Hun sa også at hun hadde vært i ferd med å bytte dataskjermer og ikke kunne se de to rullebanene fordi hun snudde seg bort.

Spesiell årsak

Rapporten viser også at mannskapet på United Airlines ikke brukte rett terminologi da de skulle bekrefte rullebanen. Men det er et annet punkt i rapporten som vekker mest oppsikt.

BEA sier også at koronapandemien kan ha delvis skyld, fordi det betydelige fallet i flytrafikken de siste 18 månedene gjorde at flygelederen var ute av trening.