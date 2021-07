Fikk brudd på hodeskallen og kunne ikke snakke - under ett år senere seiret han igjen

Fabio Jakobsen (24) var tilbake på toppen av seierspallen under ett år etter skrekkvelten som sendte ham i koma.

Deceuninck–Quick-Step-rytter Fabio Jakobsen vant onsdagens etappe i Tour de Wallone. Det skjedde under ett år etter skrekkvelten i Polen rundt, som sendte ham i kunstig koma.

Se video av skrekkvelten øverst!

5. august 2020 pådro nederlenderen seg store skader da landsmann Dylan Groenewegen presset ham inn mot et gjerde i spurten under en etappen som gikk til den polske byen Katowice. Blant annet fikk Jakobsen påvist brudd på hodeskallen og mistet flere tenner. Han kunne ikke snakke på flere dager og kommuniserte på tekstmeldinger.

– Det var en vanskelig og mørk periode for meg på intensivavdelingen. Jeg var redd for at jeg ikke ville overleve. Takket være organisasjonen i Polen rundt og Deceuninck-Quick Step kunne familien min være nær meg. Det ga meg styrke, sa Jacobsen om velten.

Etter en ansiktsoperasjon og måneder med opptrening var onsdagens seier Jakobsens store comeback i sykkelsporten.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er svært imponert over at han nå er tilbake og vinner sykkelritt.

– Dette er et like oppsiktsvekkende comeback som Mark Cavendish i Tour de France. Å gå fra en så stygg skade i en massespurt... Han har gått en ekstrem tung vei. Alle vet hvor hard skadet han var, han svevde mellom live og død, sier Kaggestad og tilføyer:

– En ting er det fysiske, det andre er det mentale etter en sånn stygg velt. Det er rett og slett ekstremt imponerende. Jeg hadde ikke trodd han skulle være tilbake så fort.

Deceuninck-Quickstep skrev følgende på sin Twitter-konto etter Jakobsens triumf:

– Kan ikke beskrives med ord.