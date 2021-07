Gedigen keepertabbe da Stabæk tapte femmålsthriller

Stabæk 2-3 Lillestrøm

Se keepertabben og alle målene øverst!

Onsdag kveld fikk Stabæk besøk av Lillestrøm på Nadderud. Hjemmelaget lå før kampen sist i Eliteserien etter Branns poeng mot Mjøndalen søndag.

Eirik Kjønøs lag forblir også på jumboplass inntil videre da gjestene fra Åråsen stakk av med alle tre poengene fra Bærum, blant annet grunnet en stor keepertabbe fra hjemmelagets Marcus Sandberg.

– Jeg ser ballen hele veien og skal egentlig bare plukke opp ballen og så... Nei, det er vel en sånn klassisk en der man tenker neste tanke før man har tatt ballen. Den glipper og sånn er det av og til å stå i mål, sier Sandberg til TV 2 og legger til:

– Jeg har vært med en vinternatt før, så... Det kommer, forhåpentligvis ikke mange ganger, men det kommer nok til å skje igjen. Det er en del av «gamet» å være keeper.

– Man må jo være psykopat for å være keeper, sånn er det jo bare, så det gjelder å ta frem den siden nå kanskje, humrer han avslutningsvis.

Stabæk-trener Kjønø var skuffet etter sitt andre nederlag på to kamper og sier følgende om det første baklengsmålet:

– Selvfølgelig, det kommer tabbemål en gang i blant, men jeg synes responsen var bra. Han var god resten av matchen, men tidspunktet vi slipper inn er selvfølgelig uheldig, sier en skuffet Stabæk-trener Eirik Kjønø til TV 2 etter kampen.

Keepertabbe og Lehne Olsen-dobbel

Ti minutter etter hvilen utlignet imidlertid hjemmelaget på lekkert vis. En fantastisk gjennombruddspasning fra Tortol Lumanza endte i beina til Oliver Edvardsen, som lobbet ballen elegant i mål til 1-1.

Midtveis i andreomgang tok Lillestrøm igjen ledelsen ved Thomas Lehne Olsen som på en målscorers vis satte inn 2-1-målet var kloss hold. Samme mann la på til 3-1 for gjestene fem minutter senere.

– Det er så klart godt å score mål og hjelpe laget til poeng. Jeg er i form og det føles veldig deilig, sier Lehne Olsen til TV 2.

Herman Geelmuyden tente et håp for hjemmelaget med et kvarter igjen med et godt skudd fra distanse, men flere mål ble det ikke på Nadderud. Dermed endte kampen 2-3 og de tilreisende Lillestrøm-supporterne kunne juble for tre poeng.

SOCRET TO: Thomas Lehne Olsen scoret to ganger mot Stabæk onsdag. Foto: Fredrik Hagen

Lillestrøm er på sjetteplass i Eliteserien, mens Stabæk ligger nederst etter tolv spilte kamper. De blå har riktignok to kamper til gode på Brann på plassen foran.

– Det er selvfølgelig veldig tungt. Det er spesielt kijpt når det er sånne scoringer som blir sluppet inn da, som ikke skjer veldig ofte. Det preger jo kampen, selvfølgelig. Vi kommer sterkere tilbake i andreomgang, men det er litt for sent, sier Stabæk-målscorer Herman Geelmuyden.

– Når vi står igjen med null poeng i den situasjonen vi er i, så er det kritisk. Fotball er ikke mer komplisert enn av vi fortsatt kan snu dette med å jobbe godt, sier Yaw Ihle Amankwah.