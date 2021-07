Halvparten av befolkningen rammet av nedstenging

Over 13 millioner mennesker i Australia lever under strenge restriksjoner mens deltavarianten sprer seg. Vaksineringen i landet går tregt.

Tirsdag gikk en tredje delstat inn for full nedstenging . Beskjeden for innbyggerne om å holde seg hjemme gjelder nå både for Sør-Australia, Victoria og deler av New South Wales, skriver BBC.

Samtidig vokser sinnet blant folk som etter 18 måneder med pandemi igjen opplever strenge regler og inngripende tiltak.

Gjenåpningen i Storbritannia og USA har lagt press på myndighetene.

PRESSET: Australias statsminister Scott Morrison sier at han tar ansvar for det han sier er de beklagelige utrullingsproblemene med vaksine i landet. Kun halvparten av befolkingen støtter Morrisons håndtering av pandemien, ifølge de siste meningsmålingene. Foto: Rick Rycroft / AP /NTB

– Ingen land i verden har handlet 100 prosent rett i kampen mot pandemien, uttalte statsminister Scott Morrison til media onsdag.

Regjeringen har blitt kraftig kritisert for den langsomme vaksinasjonstempoet.

Under 14 prosent er vaksinerte. Det er lavest blant samtlige OECD-land.

Deltaviruset herjer

Inntil nylig hjalp Australias strategi med stengte grenser, karantene og hurtigstenging til å holde smitten lav. Men den svært smittsomme deltavarianten har den siste måneden skapt trøbbel for disse tiltakene.

Utbruddet i Sydney har smittet over 1500 mennesker, og helsemyndighetene rapporterte mer enn 110 nye saker på onsdag, til tross for at byen var i nedstengt i fjerde uke.

Mange frykter byen forblir nedstengt frem til september, ifølge BBC.

Den siste tiden har flere innbyggere demonstrert mot ytterligere koronarestriksjoner. Ifølge britiske Daily Mail, ble fire demonstranter arrestert etter sammenstøtt med politiet i Sydney på søndag.

Én gruppe spesielt utsatt

Helsemyndigheter retter nå søkelyset mot urbefolkningen i Australia. Under sju prosent av Aboriginer og andre minoritetsgrupper er vaksinert, melder ABC News. Det er flere grunner til dette, blant annet vaksineskepsis, og manglende registering.

Greater Western Sydney Aboriginal Health Clinic oppfordrer nå folk til å bli vaksinert.

– Deltavarianten er så mye mer farlig enn det vi har sett tidligere. Personlig er jeg veldig bekymret, uttalte en representant til samme kanal.

SKEPSIS: Helsemyndighetene i Australia retter nå søkelyset mot urbefolkningen i Australia. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB

Australia har i stor grad satset på vaksiner fra AstraZeneca. Kritikerne av myndighetene hevder at mangelfull informasjon om AstraZeneca-vaksinens sjeldne blodpropp-risiko har gjort at mange australiere er motvillige til å ta den.

Australia har kun begrenset antall doser av sin andre godkjente vaksine, fra Pfizer, skriver BBC. Totalt har 915 personer dødd av koronaviruset i Australia, ifølge tall fra helsemyndighetene.