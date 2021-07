Da kona døde brått, tok han et ekstremt valg. Nå er Simen (44) i ferd med å gjøre det «umulige»

– Det var ikke noe håp. De sa det rett ut: «Du kommer til å dø». Da var det bare å gå hjem til ungene på syv og ni år, og fortelle det som det var. Mamma skal dø. Det var så jævlig, sier Simen til TV 2.

Kona Camilla hadde fått beskjeden om tynntarmskreften noen år før, i 2017.

«Jaja», tenkte Simen og barna, Ingeborg og Isak. Det skjer jo med noen, det. Dette skulle de komme over. Dette skulle gå fint. Og det gjorde jo det. Trodde de.

For cellegiftbehandlingen gikk etter planen, og ble avsluttet i juli 2018.

– Glade i livet som vi var, dro vi rett på interrail fra Stavanger. Tog til Oslo, ferje til Hirtshals. Tog til Paris, London. Vi var verden rundt og koste oss med rødvin og alt som hører med, forteller Simen.

KONA: Camilla døde 25. april 2019. Foto: Privat

Sjokkbeskjeden på sykehuset

Høstturen ble lagt til Chicago. Jule- og nyttårsfeiringen på Gran Canaria. Camillas kreft var en vekker – en lærepenge om hvor skjørt livet kan være. Derfor nøt de.

Vel hjemme i januar kjente Camilla på smerter. Store smerter. Til slutt hadde de ikke noe valg: De måtte dra på sykehuset.

Og det var der den kom. Beskjeden som skulle endre Simen og barnas liv for alltid. Kreften hadde spredd seg til mage, lever og nyre.

– Tre uker etterpå var Camilla død. Kjapt, gradvis, borte. Den siste dagen lå vi og holdt hender og kjente at livet ebbet ut. Det ble kaldere. Pusten ble svakere, erindrer Simen.

Familien på fire satt samlet rundt mamma Camilla. Eldstedatter Ingeborg stakk en kjapp tur på do. Når hun kom tilbake, var familien redusert til tre.

Camilla hadde trukket sitt siste pust.

Medisinen

Hvordan kommer man seg videre fra en slik traumatisk opplevelse?

For Simen ble svaret løping. Mye løping, lange løpeturer.

STØTTE: Simen har hatt følge så og si hele veien fra Nordkapp. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Så fikk han en spinnvill idé.

– Etter dødsfallet i 2019 kom jeg på at jeg vil gjøre noe stort. Jeg ville tenke stort, og komme nærmere meg selv med løpingen. Det var da Norge på langs ble unnfanget, sier han.

Fakta: Norge på langs Verdensrekordforsøk på strekningen Nordkapp - Lindesnes.

Dagens rekord er fra 2010: 42 dager, 9 timer og 6 minutter.

Simens mål er ikke bare å ta rekorden, men å bruke under 30 dager. Nå er han i rute til å oppnå det planlagte målet på 27 dager.

Budsjett på ca. 200 000 kroner.

Et eventuelt overskudd blir gitt 100% til Barnekreftforeningen.

Kilde: https://www.simenpaalangs.no/

1. juli startet han fra Nordkapp-platået. På utrolige 27 (!) dager skal han nå fyrtårnet på Lindesnes. Antall kilometer? Omkring 2600.

Nå er han fire dager unna. Klarer han det, er det ny verdensrekord med knusende margin. Den forrige lyder på 42 dager.

TV 2 møter ham i Hokksund. Dag 23 av 27 er akkurat over.

Familie og venner fra østlandsområdet har tatt ham varmt imot på hotellet med flagg, varme klemmer og oppmuntrende ord.

– Når knekker det for ham?

Simen tar av seg skoene, tar seg et stort jafs av bløtkaka og jekker seg en øl.

– Det er en lek nå, ler han.

– Jeg merker jeg blir sterkere og sterkere for hver dag som går, fortsetter han fra campingstolen utenfor hotellet.

De svette føttene har fått hvile. Han strekker dem ut i luften. Etter 92 kilometer i trange sko får de endelig litt sårt tiltrengt oksygen.

FRISKE FØTTER: Etter 27 dager har Simens føtter ennå ikke fått gnagsår. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Mange trodde kanskje ikke på deg da du fortalte om disse planene?

– For en del er det utenkelig å løpe et maraton. For noen er det veldig sært å løpe to maraton hver dag. Og når man sier man skal løpe to og ett halvt maraton hver dag i en måned, da tror jeg man mister en del folk, humrer han, og fortsetter:

– Folk tenker det ikke går. Når knekker det for ham, ikke sant? Men de fleste har håpet. Og som en nordlending sa: «Om det er noen som får det til, så er det ham.» Jeg har visst hele veien at det går, sier han.

På veien nedover Norge har han opplevd uforglemmelige ting. Møtt mennesker som har inspirert ham. Delt historier. Og drukket masse øl, da.

– Folk er stolte av byen sin, og vet at jeg elsker øl, så de tar med seg øl fra der de kommer fra. De forteller om hjemstedet sitt, mens de løper med meg inn de siste milene av etappen - inn til byen sin, forklarer han.

YTE, SÅ NYTE: Bløtkake og øl er obligatorisk etter dagens nesten 100 kilometer lange etappe. Her sammen med pappa Audun, som kjører bobilen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Psykologens råd

Det er nettopp disse menneskemøtene som gir ham mest. Gjennom hele ruten har folk fra fjernt og nært hengt seg på. Han har nesten ikke løpt alene.

– De har tatt båt i timesvis, kjørt bil i timesvis - kun for å kjøre med meg - og fordi de de har en historie å fortelle. Med min bakgrunn og åpenhet, sier mange at de har klart å ta tak i livet sitt. Begynt å bruke løping som medisin. Det griper meg midt i hjertet. Så lenge kun én hadde fortalt om en slik opplevelse, hadde alt dette vært verdt det. Men det er mange. Jeg har truffet ett eller annet, forklarer han.

Jeg prøver å vise at man skal drømme stort. Våg å realisere drømmene dine. Gi gass! Du lever en gang. Alt er mulig. Ikke kast bort livet ditt, bruk det fornuftig. Drøm kjempestort, og lev livet! Det er min oppfordring. Simen Holvik, ultraløper

For løpingen har blitt hans medisin. Hans måte å takle den ekstreme sorgen på.

– Etter dødsfallet tenkte jeg i utgangspunktet at det viktigste var barna. Isak og Ingeborg. Men så kom jeg etter hvert i kontakt med en psykolog. Hun sa: «Vet du hva? Det viktigste er ikke barna. Det viktigste er deg selv. At du håndterer livet. Når ungene ser at du er sterk og takler livet, så hjelper det dem igjen», forklarer Simen.

– Jeg har blitt så sterk av dette, fortsetter han.

– Når jeg tar på fyret, er det punktum

I dag er han blant verdens beste ultraløpere. I 2020 ranket som den femte beste 24-timersløperen i verden.

Nå planlegger han å skrive bok.

– Det jeg vil fortelle.. Det er ikke verdensrekorden som er viktig. Det er bare en motor. Løpingen er et verktøy for å folk til å snakke. Å ta den rekorden, det er jeg sikker på at jeg gjør. Akkurat det betyr ikke så mye, det er ikke så viktig, innleder han, før han fortsetter:

BILLIG LUKSUS: På omkring 2600 kilometer får Simen god tid til å tenke: – Hva jeg tenker på? Der må jeg skuffe deg. Jeg tenker på hvilken øl, hvilken bløtkake og hvilken drikke jeg skal ha når jeg er ferdig. De basic tinga. Det er herlig, forklarer han. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Men det jeg vil skrive om er opplevelsen med tragedien, dødsfallet og vanskelige situasjoner, og hvordan man kan bruke løpingen som noe konstruktivt. Jeg vil også skrive om alle menneskene jeg har møtt og deres historier. Jeg vil skrive om byer og øl. Nærhet og mennesker. Løpingen er annenrangs. Det er menneskene. Følelsene, forklarer Simen.

Men først skal han fullføre Norge på langs-prosjektet. Og en ting er sikkert: Tirsdagen, når han ankommer Lindesnes fyr, blir emosjonell. Det vet han allerede.

– Jeg har ofte sett for meg den situasjonen. Det blir nok et antiklimaks, forteller han.

– Alle kommer til å være tilstede. Begge ungene. Alle venner. Jeg kjenner jeg får en klump i halsen bare av å snakke om det. Jeg tror det blir veldig sterkt og rørende. Det blir en avslutning på min sorgterapi. Rett og slett. Når jeg tar fyret, så er det punktum. Da er jeg dønn. Da er jeg ferdig med den største sorgprosessen, avslutter Simen.

Går alt etter planen, ankommer han Lindesnes på tirsdag.