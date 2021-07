Fengselsbetjenter tatt som gisler i Sverige – innsatte krever helikopter

To fengselsbetjenter er tatt som gisler av innsatte i fengselet Hällby utenfor Eskilstuna i Sverige. Gisseltakerne er dømt for drap.

PÅGÅENDE: Den nasjonale innsatsstyrken er på plass for å bistå politiet og fengselet med den pågående gisselsituasjonen. Foto: Per Karlsson / TT via NTB

Den svenske kriminalomsorgen opplyser at to innsatte har brutt seg inn i vaktrommet til en av avdelingene i fengselet.

Aftonbladet skriver at de innsatte er bevæpnet med egenlagde våpen bestående av barberblader festet på tannbørster.

Flere svenske medier skriver at gisseltakerne krever et helikopter for å forlate fengselet. Samtidig skal de ha åpnet for å slippe ett av gislene dersom alle de 20 innsatte på deres avdeling får servert kebabpizza.

HØYSIKKERHET: Hällby er en lukket institusjon med 98 plasser i høyeste sikkerhetsklasse, ifølge den svenske kriminalomsorgen. Foto: Joakim Berglund / Expressen via NTB

Klokken 16.45 publiserte Aftonbladet bilder av at ansatte ved fengselet henter pizzaer fra en lokal pizzeria. Til Expressen bekrefter en ansatt ved pizzeriaen at han har mottatt bestilling på 20 kebabpizzaer.

– De er snart klare, sa pizzabakeren til Expressen omkring klokken 16.30.

Dekket til kameraer

Overfor TV 2 vil ikke pressetalsperson Angelica Israelsson Silfver i polisregion Öst si noe om kravene som har blitt stilt, eller om politiet eller andre er i gang med forhandlinger.

– Opplever politiet at forhandlingen med gisseltakerne går fremover?

– Vi jobber med å løse situasjonen på best mulige måte, men det er for tidlig å si hvordan det går.

TALSPERSON: Angelica Israelsson Silfver i polisregion Öst. Foto: Svensk politi

De to gislene er en mann og en kvinne som er vikarer ved institusjonen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven er onsdag i Norge. Til TV 2 sier Löfven at han følger situasjonen svært tett.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Jeg har ikke alle detaljene nå, men vi følger den svært nøye, ikke minst via våre myndigheter. Vi skal se til å få det løst så raskt som mulig, sier han til TV 2.

Forhandlere på plass

Hällby er en lukket institusjon med 98 plasser i høyeste sikkerhetsklasse, ifølge den svenske kriminalomsorgen. Fengselet ligger omkring 14 mil vest for Stockholm.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 12.30 onsdag. Ifølge den svenske kriminalomsorgen har alle kameraene i sikkerhetsrommet blitt tildekket.



Kriminalomsorgens forhandlere, innsatsstyrke og omkring ti enheter fra politiet er på stedet, ifølge SVT.

– Pårørende til de ansatte er blitt informert. Vi har ingen kunnskap om hvordan de to fengselsvaktene har det akkurat nå, sier pressesekretær Torkel Omnell i den svenske kriminalomsorgen til TV 2.

Han opplyser samtidig at de to gisseltakerne er dømt for drap.

FLERE ETATER: Politiet ble varslet om gisselsituasjonen klokken 12.20 onsdag. De har blant annet et helikopter på stedet. Foto: Per Karlsson / TT via NTB

Fremmøtte journalister har blitt flyttet et stykke vekk fra fengselet av hensyn til deres egen sikkerhet.

Gisseldrama i 2004

Dette er ikke første gang det er gisseldrama ved Hällby.

I 2004 tok to innsatte en kvinnelig omsorgspleier som gissel. De innsatte truet kvinnen med et selvlagd knivvåpen og førte henne til en annen avdeling hvor de stengte seg inne.

Etter seks timers forhandlinger ga de innsatte opp frivillig. Den ansatte fikk ingen fysiske skader.