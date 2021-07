FHI med oppløftende nyhet om korona-høsten

Deltavarianten fører til at flere land nå opplever nye smittebølger. Selv om varianten nå også dominerer i Norge, sier overlege Preben Aavitsland i FHI at det foreløpig er liten grunn til å bekymre seg.

USA, Frankrike, Storbritannia og flere andre land har i tur og orden sett smittetallene stige til værs etter at deltavarianten av koronaviruset har spredt seg i landene.

Etter flere uker uten smitteverntiltak måtte også Israel, hvor nærmere 60 prosent er fullvaksinert, innføre restriksjoner for hvor mange som kan samles, etter en brå smitteøkning.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at FHI følger nøye med på smittetallene fra resten av verden.

– Vi ser at økningen i smittetall i Storbritannia, Nederland og andre land ikke gir like rask og stor økning i innleggelser og dødsfall som ved tidligere bølger. Vi følger dette her også, forteller overlegen til TV 2.

Han sier videre at det er umulig å forutsi om også Norge vil få en smitteøkning idet høsten nærmer seg, selv om deltavarianten har ført til smitteøkninger i andre land.

– Blir det en ny nedstengning her i Norge?

– Hvis epidemien igjen viser tegn på å gi så mange alvorlige tilfeller at kapasiteten ved sykehusene trues, så blir det sannsynligvis strengere tiltak. Men det er nå ikke noe som tyder på at vi er på vei dit, sier Aavitsland.

POSITIV: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at Norge har kontroll på koronasituasjonen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vaksineavtale med Litauen

Regjeringen kunne onsdag komme med gode vaksinenyheter, nemlig at Norge har inngått en vaksine-avtale med Litauen om utlån av koronavaksiner.

Avtalen innebærer at Norge låner 100.000 Pfizer-doser av Litauen, og gir 100.000 Janssen-doser tilbake. Vaksinedosene ankommer Norge på torsdag.

Flere kommuner har imidlertid meldt om at de ikke får kontakt med unge personer som de vil gi vaksinen, dette bare noen uker før skolestart og fadderuke. Aavitsland tror at dette skyldes at flere er på ferie, og regner med at de vil «stille opp snart».

Han forteller også at Norge i ukene framover vil ha nok vaksinedoser til å gi alle som ønsker det første dose og deretter andre dose.

Lavt antall innleggelser

FHIs ukesrapport for uke 28 støtter opp under Aavitslands uttalelser om at koronasituasjonen i Norge er stabil.

FHI melder om at antallet nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg lavt. Det ble registrert ett dødsfall i uke 28, og det har totalt blitt registrert seks dødsfall de siste 11 ukene.

Ifølge rapporten er også forekomsten av koronavirus lav i nesten alle landets kommuner, samtidig som at de fleste lokale utbrudd «raskt har blitt brakt under kontroll».

Urørte vaksinedoser

Flere kommuner har opplevd å ha vaksiner til overs, fordi folk ikke bestiller time, eller unngår å møte til vaksinering.

Aavitsland sier at FHI stadig justerer kommunenes vaksineantall, for å sørge for at så få vaksiner går til spille som mulig. Dosene som ikke brukes, sendes i stedet til andre kommuner.

NTB meldte imidlertid onsdag at over 40.000 vaksinedoser ble liggende ubrukt i forrige uke. Heller ikke dette stresser Aavitsland.

– Noen kommuner har noen utfordringer med å få vaksinert de siste prosentene av befolkningen. Det kan ta litt tid, så derfor får de ikke benyttet alle dosene samme uke som de leveres, sier Aavitsland.

– Vi er ikke bekymret for dette, fortsetter han.