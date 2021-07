Mercedes traff virkelig en nerve da de lanserte en helt ny generasjon Geländewagen, eller G-Klasse, tilbake i 2018.

Den ikoniske modellen fikk et solid løft, ikke mist på innsiden med et flunkende nytt og moderne interiør.

Samtidig valgte Mercedes å beholde det legendariske pengeskap-designet på utsiden. Bilen ble umiddelbart en stor suksess. Ikke bare i Norge, men over hele verden.

Resultatet ble lange ventelister og enda mer oppsiktsvekkende: Flertallet hjemme i Norge valgte å kjøpe toppmodellen, AMG G63 med V8-motor og 585 hk. Hele 8/10 kunder valgte verstingen.

Nærmere to års ventetid

I dag, tre år etter lanseringen, er pågangen fremdeles stor. Bestiller du en ny G-Klasse nå får du ikke levert bilen før tidligst januar 2023. Vi snakker altså halvannet til to års ventetid, uavhengig av drivlinje.

Broom har tidligere kjørt nye G-Klasse både med minste dieselmotor (G350d), samt verstingen fra AMG.

Nå har tiden kommet til diesel-flaggskipet, med navn 400d.

Testbilen har nattpakke og sortlakkerte emblemer. Det syns vi kler bilen godt.

Hva er nytt?

I G400d har Mercedes plassert sin aller kraftigste dieselmotor. Oppskriften er seks sylindre på rekke – på til sammen 3 liter. Effektuttaket er 330 hk og voldsomme 700 Nm. Sistnevnte er like mye som vi finner i superbilen AMG GT R.

Nå tester vi også bilen som femseter, noe som betyr et solid prishopp sammenlignet med varebil-utgaven, som mange nordmenn velger.

Prisen du må betale for baksetene er ganske vilt. Vi snakker rett over 500.000 kroner. Mens startprisen på G400d varebil er på 1.591.900 kroner, begynner samme bil med bakseter på 2.107.900 kroner.

Det koster å være kar, men det koster enda mer å være familiefar...

Med G400d, trenger ikke nødvendigvis veier for å komme deg øverst på Hafjell.

Hvordan fungerer det?

Å kjøre G-Klasse byr alltid en egen og spesiell opplevelse. Bare å klatre inn i bilen og lukke de tunge dørene med et smell, gir noe ekstra.

Du sitter høyt og ser på det digre panseret gjennom den smale frontruten. Slik sett minner det nesten om å kjøre en gammel lastebil.

Det underbygges faktisk litt av styrefølelsen også. G400d er relativt tung på rattet og den krever litt rattutslag. Samtidig er det ingen tvil om at nye G-Klasse har blitt langt bedre og mer presis å kjøre nå, kontra forgjengeren.

Interiøret kombinerer det klassiske uttrykket med moderne løsninger.

Fabelaktig motor

Motoren i 400d er enkelt og greit upåklagelig, og en av de beste dieselmotorene som er laget etter vår mening. Rekkesekseren maler stille og rolig. Dessuten byr den altså på en kraftpakke av de sjeldne.

Med 330 hk og 700 Nm, allerede fra 1.200 omdreininger, savner du aldri mer krefter. Det til tross for at bilen veier nesten 2,5 tonn.

Forbruket i testperioden ligger på rundt 1 liter per mil. Med tanke på motoreffekt, bilens vekt og de aerodynamiske egenskapene, som er på linje med en oppvaskmaskin, er dette absolutt innafor.

Luksus og god plass

Med G-Klasse som femseter får du virkelig en familie-SUV utenom det vanlige. Plassen i baksetene er god, og ikke minst høyden opp til taket.

Det er lite å si på plassen i baksetet. (Illustrasjonsfoto)

Her får til og med Sultan Kösen (verdens høyeste mann ifølge Guinness rekordbok) plass nok.

I kontrast til forrige generasjon G-Klasse, er luksusfølelsen svært god på innsiden. Dette kombinert med de praktiske egenskapene, er nok en kombinasjon mange liker på nye G.

I testperioden får vi også testet bagasjerommet skikkelig, når vi skal til Hafjell med to downhill-sykler og bagasje. Bagasjerommet er digert og oppgitt til 667 liter. Legger du ned baksetene kan du frakte hele 1.941 liter.

Vi må innrømme at det fristet å droppe heiskortet i Hafjell, og i stedet kjøre G-Klassen opp fjellsidene. Det ville den klart helt fint, for dette er virkelig en habil terrengmaskin!

To sykler og masse bagasje. Enda er det mer å gå på...

Konklusjon

Skal du kjøpe en ny bil i 2021, er det få biler som er i nærheten av å levere en tilsvarende opplevelse som G-Klasse.

Sett fra utsiden er det som å gå mange år tilbake i tid. Den er nostalgisk.

Åpner du dørene og setter deg inn, faller du plutselig rett inn i 2021 – med et moderne og stilfullt interiør. Samtidig er det DNA-et til gamle G-Klasse ivaretatt, med håndtaket på passasjersiden, knappene til differensialsperrene og ikke minst lyden når du låser dørene. Det høres ut som et børseskudd.

G-Klasse er rett og slett blitt en moderne legende. Slik sett skjønner vi godt at det er halvannet til to års ventetid på bilen.

Foruten prislappen, er det største minuset på G-Klasse, at hele modellen dessverre er utrydningstruet med bensin- eller dieseldrikkende motorer. Det positive er at dages biler er så solide, at de er vanskelig å ta knekken på.

Sett fra siden er det ikke alltid like enkelt å vite om bilen er ett eller 10 år gammel...

Mercedes G400d Motor og ytelser: Motor: 3-liter rekkeseks

Effekt: 330 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 6,4 sekunder

Toppfart: 210 km/t

Forbruk: 1,07-1,1 liter/mil Mål, vekt og volum: L/B/H: 487, 198, 197 cm

Vekt: 2.489 kg

Bagasjerom: 667 liter

Tilhengervekt: 3,5 tonn Pris fra: 2.107.900 kroner Pris testbil: 2.284.424 kroner

