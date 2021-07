Gøran Johannessens OL- erstatter er klar

Det blir Simen Pettersen som erstatter Johannessen etter at han måtte trekke seg fra håndballguttas OL-tropp.

Det ble klart på et pressetreff med landslagstrener Christian Berge onsdag.

Johannessen måtte trekke seg fra OL-troppen som følge av en lyskeskade, og har nå reist hjem til Norge. Det bekreftet 27-åringen til VG i går.

– En klassespiller

Johannessen er en viktig spiller for Norge. Han får alltid bra med spilletid om han er frisk og er et avlastningspunkt også for Sander Sagosen på venstrebacken.

– Vi mister en duellspiller i angrep og en mann som kan bekle flere roller i angrep. Gøran er en klassespiller når han er skadefri. Det var en kjedelig samtale å ta med ham før han reiste hjem, sa Berge til NTB på et digitalt pressetreff i Tokyo.

Johannessen, som står med 84 landskamper, spilte på Norges lag som tok sølv i VM i 2017 og 2019 samt bronse i EM i 2020.

Skyter hardest på landslaget

Landslagssjefen sa også at det ikke var helt overraskende. Johannessen hadde fått spesielt tilrettelagt trening i inngangen til OL på grunn av lysketrøbbel.

23-åringen Simen Holand Pettersen kommer inn i troppen. Han var en av tre uttatte reserver og på plass i Fukuoka siden tidlig forrige uke.

– Jeg har full tillit til Simen og at han leverer godt. Han har sett veldig bra ut på øktene i Japan. Han har et av de råeste skuddene jeg har sett på en stund, sa Berge før han la til at Gunnar Pettersens sønn skyter «hardest på det norske laget».

Thomas Solstad kan komme inn som reserve.

Ikke første gang

Det er tredje gang på rad Berge ser nøkkelspillere forsvinne ut av troppen før et mesterskap. Foran 2020-EM meldte veteranen Bjarte Myrhol forfall.

I årets VM i Egypt var det Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud som ikke deltok.

Norge starter OL mot Brasil. Den kampen spilles natt til lørdag norsk tid.