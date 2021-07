Falt på el-sparkesykkel: – Det var millimeter unna døden

– Det har ikke vært noen behagelig dager det her, sier en forslått Tom Gunnar Karlsen til TV 2.

Han er en av flere som har fått et brutalt møte med det han omtaler som «livsfarlige leketøy».

FORHATT: Mange har sterke meninger om el-sparkesyklene. Foto: Frode Sunde / TV 2

El-sparkesyklene har vært et hett tema de siste månedene, og flere har opplevd stygge fall. Nå håper Karlsen at skrekkbildene kan fungere som en advarsel til andre, og håper at det snart blir etablert et regelverk.

Saken ble først omtalt av Fredrikstad Blad.

Var i selskap hos barnebarnet

Karlsen var i et barneselskap til barnebarnet da han bestemte seg for å ta en kort tur ned til Fredrikstad Stadion for å sjekke stemningen før en fotballkamp.

Han gikk til innkjøp av en sparkesykkel for omtrent tre måneder siden, og har siden den gang brukt den aktivt.

– Det er jo en grei og lettvint måte å komme seg raskt frem på, sier han til TV 2.

Han kjører i rolig fart rundt på stadion da han plutselig faller. Det neste han husker er Røde Kors som står over han og tørker blod.

– Da jeg begynte å komme til meg selv skjønte jeg at jeg hadde falt skikkelig stygt.

FORSLÅTT: Tom Gunnar Karlsen endte opp på sykehuset etter en stygg ulykke på el-sparkesykkel. Foto: Privat

Nær døden

Karlsen ble fraktet til legevakten, og deretter videre til sykehuset. Legen kunne fortelle at Karlsen sannsynligvis hadde truffet fortauskanten og deretter stupt fremover i en slags salto.

– Legen fortalte at jeg hadde fått fem brudd. Et brudd i øyehulen, to i tommelen, et i lillefingeren og et i spolebeinet.

Han forsto raskt at det kunne gått mye verre da legen påpekte at han ikke var langt unna å havne på likhuset som ligger to etasjer under.

– Han sa det bare var snakk om millimeter unna tinningen. Det var altså millimeter unna døden, sier Karlsen.

Karlsen påpeker til TV 2 at han verken hadde inntatt alkohol eller at det var snakk om høy hastighet.

– Det kan skje ulykker uansett. Jeg må ha vært uoppmerksom i et øyeblikk, noe som fikk store konsekvenser, sier han.

Får vondt i magen

Karlsen påpeker at han, som en voksen mann, kanskje takler de fysiske og psykiske påkjennelse av et slikt fall bedre enn unge som opplever det samme.

Da han møtte barnebarnet i etterkant av ulykken, traff nær-døden-opplevelsen enda hardere.

– Det gjør vondt i magen å se unge som står på sparkesykkel i så høy fart. Jeg unner ingen å skade seg sånn som jeg har gjort, og tenker på alle som har blitt rammet av enda verre ulykker en meg.

Han mener det er på tide med en endring.

– Det må bli etablert et regelverk for aldersgrense, promillegrense og hastighet. 20 kilometer i timen er forferdelig fort når man står helt ubeskyttet og uten mulighet til å holde seg fast i noe, sier han til TV 2.

BRUDD: Karlsen fikk fem brudd som følge av ulykken. Foto: Privat

– Det er urovekkende

Senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, mener det er akkurat slike ulykker de prøver å unngå da det i verste fall kan få alvorlige og livslange konsekvenser.

– Vi har dessverre sett en betydelig økning den siste tiden til alvorlige skader som følge av bruk av el- sparkesykler. Det er urovekkende, sier Solstad Steen.

NYTTIG: Christoffer Solstad Steen forstår at el-sparkesykkelen blir sett på som et nyttig fremkomstmiddel. Foto: Morten Brakestad/Trygg Trafikk

Han forklarer at ulykkene ofte skjer i forbindelse med alkoholinntak og redusert risikovurdering, men at det også kan skje «hvem som helst».

– Folk undervurderer risikoen med kjøretøyet, det er faktisk ti ganger så høy risiko som vanlig sykkel. 20 kilometer i timen virker kanskje ikke så fort, men det er mye kraft i spill, sier han.

Mener det er på tide med ending

Solstad Steen mener det nå bør bli gjort en vurdering på hva el-sparkesyklene klassifiseres som.

– I dag klassifiseres de i samme kategori som sykler og el-sykler. Hvis man sammenligner disse tre, så er el-sparkesykkelen den eneste hvor man ikke trenger å bruke fysisk kraft for å komme seg fremover.

Han mener at el-sparkesykkelen bør flyttes over til motorvogn, noe som kan innebære flere endringer.

– Da kan det komme regelverk for blant annet promille, hjelmbruk og aldersgrense. Det er helt klart at dette trengs å reguleres mer.

Han påpeker at el-sparkesykkelen nok er kommet for å bli, men har en klar oppfordring til de som velger å bruke den:

– Man må bli kjent med kjøretøyet både fysisk, men også hvordan den reagerer på ulike ting i veibanen. Ta forholdsregler, og for Guds skyld: Bruk hjelm!

– En dyrebar lærepenge

Karlsen hadde mye smerter de påfølgende dagene, og var på et tidspunkt helt sikker på at han ville selge sparkesykkelen.

LÆREPENGE: Karlsen håper ulykken kan vise andre hvor ille det kan gå. Foto: Privat

– Jeg var veldig sikker på at jeg ville selge den, men det virker som jeg nå beholder den, sier han og fortsetter:

– Den ligger bakerst i bobilen, og den blir nok liggende en stund. Jeg skal nok prøve igjen, men da skal jeg være veldig forsiktig.

Han oppfordrer nå andre til å vise forsiktighet i trafikken.

– Det har vært en dyrebar lærepenge, og jeg håper at dette kan vise andre at de må være forsiktige. Bruk hodet, bruk sikkerhetsutstyr og vær forsiktig - det har jeg lært i alle fall, avslutter han.