– Selv verdens beste spesialsoldater kan ikke utrydde terrortrusselen

Tilbake på Utøya 10 år etter angrepet mener Jens Stoltenberg at AUF måtte bære en for stor del av byrden.

Natos generalsekretær står ved roret på MS «Thorbjørn», den lille fergen som har fraktet AUFerne ut til Utøya i årtier. Det er 47 år siden Jens Stoltenberg første gang satt sine bein på øya han kaller sin barndoms paradis.

PÅ VEI: Jens Stoltenberg på Tyrifjorden på vei til Utøya. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg har vært her hver eneste sommer siden 1974, også hvert år siden 2011. Det kommer jeg til å fortsette med for resten av mitt liv, sier den tidligere statsministeren.

HÅNDA PÅ RORET: Jens Stoltenberg prøvde seg som kaptein på vei til Utøya.

Han forteller om alle minnene fra den lille øya i Tyrifjorden.

– Jeg synes alltid det er en blanding av vemodig og trist å komme hit. Vi minnes, og vi ser hvor fin denne øya er. Den kommer alltid til å være en del av 22. juli. All ondskapen og alt det vonde. Samtidig kommer det gode og det fine vi har opplevd her så tydelige fram, i kontrast til det vonde.

Kjærlighetsstien

Stoltenberg går forbi hovedhuset hvor de første skuddene fra terroristen falt. «Mor Utøya», Monica Bøsei, ble gjerningsmannens første offer.

Han viser frem talerstolen hvor han har holdt utallige taler som AUF-leder, og smiler når han ser bildene av en ung utgave av Gro og seg selv på Utøya.

Lengre inn på øya passerer han Kafébygget hvor 13 personer ble drept. Nå er deler av bygget bevart og omkranset av Hegnhuset. Det har 495 søyler ytterst og 69 bredere søyler innenfor. Det første tallet representerer de overlevende, søylene innenfor er tallet på de som mistet livet på Utøya.

KJÆRLIGHETSTIEN: På tur langs stiene på den lille øya er minnene mange.

– Kjærlighetsstien er en veldig brutal påminnelse hva som skjedde den dagen. Her løp mange ungdommer for livet. Dette er en sti jeg forbinder med kjærlighet, med glede, med ungdommer som flørter. Nå er den også et uttrykk for det meningsløse og det vonde den 22. juli. Et sted med død, frykt og redsel, sier Jens Stoltenberg.

VONDT: Jens Stoltenberg innrømmer at det er spesielt å være tilbake der så mange ungdommer mistet livet.

Hvordan har du opplevd Norge de 10 årene som har gått etter angrepet på regjeringskvartalet og Utøya?

– Norge mobiliserte veldig mot hatet og ondskapen. I årene etterpå har det kanskje kommet for mye i bakgrunnen at det var et politisk angrep.

Stoltenberg er tydelig på at det var et målrettet angrep der mennesker ble drept for sine meninger av en høyreekstrem terrorist.

– AUF har båret en for stor del av byrden med å fortelle om hva som faktisk skjedde og minne oss om at det var et politisk angrep. Jeg mener at vi alle har et ansvar for å bidra til å bære den byrden sammen med dem. Det må vi gjøre både i respekt for alle berørte, men også for å bidra til at det ikke skjer igjen, sier Stoltenberg.

DRAMATISKE TIMER: Den tidligere statsministeren forteller om dramatiske timer 22.juli.

Dramatisk SMS

På Kjærlighetsstien forteller han videre om de dramatiske timene 22.juli.

– Jeg satt i statsministerboligen og jobbet med den talen jeg skulle holde på Utøya dagen etter. Så hørte jeg et vagt drønn, før en rådgiver kom løpende inn til meg og sa at det var en eksplosjon foran statsministers kontor i høyblokka. Vi ble tatt ned i et sikkert rom i kjelleren.

Han forteller at livvaktene fryktet at han og statsministerboligen kunne være målet for et nytt angrep.

– Mens vi satt der skjønte vi at vaktene hadde rett i at det kom et nytt angrep, men det var jo ikke rettet mot en godt bevoktet statsministerbolig, det var rettet mot ubevoktede ungdommer på Utøya.

Stoltenberg forteller at han aldri glemmer tekstmeldingen han fikk fra sin gode venn og forlover, daværende politidirektør Øystein Mæland. De offisielle tallene var på dette tidspunktet at det var rundt 10 drepte på Utøya:

– «Kjære jens, det er ikke ti, det er 88 drepte på Utøya».

– Omfanget av tragedien ble da så enorm, selv om tallet senere ble litt nedjustert til 69. Mæland og Stoltenberg deltok flere ganger sammen på sommerleir på Utøya.

Verdiene våre

STOLTENBERGET: Jens Stoltenberg viser veien til steinskrenten som bærer familiens navn.

Hvordan kan terrorangrep som det vi opplevde 22. juli 2011 forhindres i fremtiden?

– En viktig lærdom fra 22. juli, og fra terrorangrep over hele verden, er at terroristene kan bestemme når de igjen forsøker å ta liv, men vi bestemmer om vi fortsatt greier å ta vare på de samfunnene som hegner om demokratiet og friheten, som vi har bygget opp sammen.

Stoltenberg tror ikke sikringstiltak og maktmidler er nok for å forhindre terrorangrep.

– Noen ganger må vi bruke militærmakt, slik vi har gjort i Irak, Syria, Afghanistan. Men der har vi også sett at det er begrensninger i hva vi kan oppnå. Selv verdens beste spesialsoldater kan ikke utrydde terrortrusselen. Vi trenger politi, etterretning og sikringstiltak, men det vil fortsatt være mykere, sårbare mål, som ungdom på en sommerleir. Det viktigste virkemidlet vi har er verdiene våre. At vi skaper samfunn der terror får minst mulig grobunn, sier Jens Stoltenberg.