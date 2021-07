Horneland ledet Brann-treningen: – Vil gjøre dette for Kåre

Mandag kveld fikk Kåre Ingebrigtsen sparken som Brann-trener. Onsdag var spillerne tilbake på treningsfeltet, foreløpig med Eirik Horneland i sjefsstolen på midlertidig basis.

– Vi savner jo Kåre. Både guttene og vi i støtteapparatet trivdes veldig godt med Kåre. Han har vært en super fyr, og satt i gang mange gode prosesser, men dessverre fått stang ut, og måtte ta konsekvensen av det. Det er vi veldig lei oss for, og jeg tror det er mange som er lei seg for at han er vekke, for han har gjort ekstremt mye bra for klubben. Det har vært noen tunge dager, men det er en del av fotballen dessverre, sier Horneland etter treningen.

– Jeg har vært veldig tett på Kåre, og trivdes veldig godt med han. Han er en utrolig fin fyr, og en fotballtrener som har vist ekstremt gode resultater tidligere, så han er en veldig kompetent fotballtrener og kommer nok sterkt tilbake.

– Jeg har vært tydelig med Jimmi

Dette sier han på spørsmål om han ønsker jobben permanent:

– Jeg kom til Bergen og Brann for å jobbe tett med Kåre og utvikle dette laget. Så har det ikke vært helt som vi hadde ønsket. Jeg har trivdes veldig godt i rollen, sammen med Kåre, og i klubben, og håper fremdeles jeg kan være en kontinuitetsbærer i Brann og Bergen, og jeg er veldig godt fornøyd med den rollen jeg har.

PÅ FELTET: Eirik Horneland var svært aktiv på treningsfeltet under onsdagens trening. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Å være en av kandidatene til den permanente jobben, hevder han er noe han ikke tenker på.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av de tingene der. Jeg har vært veldig tydelig med Jimmi på at jeg ønsker å ha et kortsiktig fokus her. Jeg ønsker ikke å gå inn i noen dialog om framtiden. Jeg har en avtale som assistenttrener ut neste år, så skal jeg brette opp ermene nå, og ta en del oppgaver som forsvant med Kåre, så tar vi alt derfra.

Horneland var på rekefest i Brann da Ingebrigtsen fikk sparken. Han forteller at han slang seg rett i bilen da Ingebrigtsen ringte og sa at han hadde fått sparken. De to kameratene knakk en flaske rødvin og snakket om tiden i Brann.

46-åringen fra Haugesund beskriver situasjonen i klubben som tøff.

– Vi har en stor jobb foran oss. Så tror jeg det er mange av spillerne og støtteapparatet som føler at vi gjør dette litt for Kåre. Det er mange som føler at de skylder Kåre noe, og ikke har levert godt nok.

Barmen lanserer seg selv som kandidat

Kristoffer Barmen sier følgende etter første økt uten Kåre Ingebrigtsen:

– Vi har fått litt tid til å la det synke inn. Vi hadde fri i går, og fikk tenkt litt hver for oss, så handler det om å få nullstilt og møte opp klar i dag. Det føler jeg vi har klart, fortsetter han.

Om han mener Horneland bør få jobben også på permanent basis, vil han ikke uttale seg om.

– Det er ikke min jobb å synse og mene, det får noen andre ta seg av. Jeg er her for å møte opp hver dag og spille fotball og gjøre mitt beste, og jeg synes Horneland er en kjempefin fyr og fantastisk trener. Han er utrolig dyktig. Faglig dyktig, og har sine egne tanker og meninger, og de er han flink til å formulere, sier han.

LOKAL: Kristoffer Barmen savner Kåre Ingebrigtsen, og lanserer samtidig seg selv som Branns nye hovedtrener Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Barmen lanserer også seg selv som mulig ny trener, riktignok med litt glimt i øyet.

– Det er litt rotete å ikke ha på plass hovedtrener, men for min del har jeg vært trener for Paradis i sjettedivisjon, og har nettopp fått vite at laget er nedlagt, så jeg er ledig på markedet hvis vi trenger ny trener. Jeg prøvde meg jo på sportsdirektørrollen her for noen måneder siden, og fikk ikke den, så nå er det på tide å prøve seg på hovedtrenerjobben, sier han lurt.

Bamba: – Alt var bra med Kåre

En av de som har uttrykt seg tydeligst om å ville ha med Ingebrigtsen videre, er Brann-spiss Daouda Bamba. Han mener det er mangelen på kvalitet i spillergruppa som felte gamletreneren.

– Han er en god trener. Han hadde en god filosofi. Alt var bra med Kåre, men resultatene kom ikke, fordi vi spillerne ikke leverte. Vi hadde ikke nok kvalitet. Jeg tror at dersom vi hadde hatt tre-fire gode spillere til tror jeg det hadde gått bra. Han fikk ikke støtten han fortjente, slår han fast.

Han er også positiv til Horneland som mulig permanent løsning.

– Erik kan være riktig person, for han har det rette fokuset, han har jobbet med Kåre, og vet hva han ønsker. Han har gjort det bra i Haugesund. Han har nesten alt. Han roper fra benken og pusher spillerne til å gi 110%.

Brann møter Bjarg i cupen lørdag klokken 15.00. Det blir Hornelands første test som midlertidig Brann-trener.