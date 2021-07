Ruter om egne smittevernregler: – Ble litt usikker selv nå

Skal man sitte eller stå på bussen? Er det i så fall greit å sette seg ved siden av noen som allerede sitter? Munnbind da – er det påbudt eller bare anbefalt?

Det siste året har svaret på disse spørsmålene variert, og når TV 2 snakker med Ruter er det ikke bare bare å forklare alt.

– Det har vært mye endringer det siste året, så det er lett å gå i surr. Jeg ble litt usikker selv nå, sier pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Ikke reis med mindre du må

Reglene som gjelder er avhengig av kommunale regler, anbefalinger fra helsemyndighetene og smittetrykk. Dahl Johansen påpeker derimot at det er en anbefaling som har vært konstant:

– Hovedoppfordringen er fortsatt å ikke reise med mindre du må. I tillegg er det veldig viktig å ikke reise kollektivt dersom man er syk eller mistenker smitte.

PRESSEVAKT: Øystein Dahl Johansen i Ruter. Foto: Terje Pedersen/NTB

Det er derimot noen ting en bør tenke på dersom man først skal ut å reise. Spesielt bør man prøve å unngå å reise på de tidspunktene når «alle andre» reiser.

– Nå om sommeren er det ikke like mye rush i forbindelse med jobb, men det er ofte mange som reiser til stranden eller på utflukter på de samme tidspunktene. Prøv å unngå disse tidspunktene, sier han.

Sitteplass på buss

Et av spørsmålene som går igjen er om man skal stå eller sitte på bussen. Spesielt dersom dette innebærer at du må sitte rett ved siden av en fremmed.

– Vi anbefaler alle reisende om å bruke sitteplassene dersom de er tilgjengelige. Det vil si at dersom det er bedre å sette seg ved siden av en som allerede sitter, enn å stå, sier pressevakten til TV 2.

Han forklarer at det hovedsakelig er to grunner til dette.

– Dette er fordi man sitter med nesa i samme retning, og når man da sitter skulder til skulder så blir avstanden fra munn til munn lenger. Det gjør det også letterede å bevege seg bussen uten å gå oppi hverandre.

MUNNBIND: På holdeplasser og på busser i Oslo hvor du ikke kan opprettholde én meters avstand, er det fortsatt påbudt med munnbind. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Påbudt med munnbind

I Oslo kommune er påbudet om munnbindbruk fjernet dersom du klarer å holde én meter avstand fra andre. Dette gjelder også på buss.

– Munnbind er påbudt i Oslo dersom du ikke klarer å opprettholde en meters avstand. I andre kommuner er det ikke det samme påbudet, sier han og fortsetter:

– Det vil i praksis si at du kan ta av deg munnbindet idet du forlater Oslo kommune, selv om vi anbefaler at alle tar en selvstendig vurdering på om det er forsvarlig.

Åpner dørene foran

Bussene til Ruter har holdt den fremste døren stengt under pandemien, men er nå i gang med å åpne opp igjen.

– Vi er i ferd med å åpne dørene foran på bussene våre. Mange av de grønne bussene har allerede åpnet, og vi er i prosessen av en gradvis åpning med de røde. Det tar litt tid på grunn av at det er en del merking som må på plass også er vi midt i ferien.

Dette mener Dahl Johansen er et viktig steg i å forhindre smitte på kollektivtransporten.

– Det er både for å skape bedre bevegelse for reisende, men også for lufting. Det å bytte ut luften på bussen er gunstig sånn smittevernsmessig.

STENGT: Ruter sine busser og trikker har holdt framdørene stengt på grunn av pandemien. Nå åpner de opp igjen. Foto: Heiko Junge / NTB

Økt trafikk den siste tiden

Korona har påvirket billettsalget til Ruter, og da pandemien inntraff hadde de et fall på 78 prosent nesten over natten. Nå merker de at det begynner å ta seg opp igjen.

– Sammenlignet med da er det langt flere som er ute og reiser nå. Vi har et estimat på en såkalt normal-uke, og i starten av pandemien var vi på omtrent 32 prosent av en normal-uke. I sommer har vi vært oppe i 74 prosent av normal-uke, så vi ser tydelig at det er flere som reiser og kjøper billetter nå, sier Øystein Dahl Johansen.

Og til de som planlegger å reise i sommer, men synes det har vært vanskelig å forstå reglene, har han noen trøstende ord:

– Jeg skjønner at det er lett å bli forvirret, men nettsidene våre har oppdatert informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder.