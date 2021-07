Sveriges statsminister Stefan Löfven er på Utøya for å ta del i flere arrangementer knyttet til tiårsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli.

– Tusen takk for at du kom, sa Jonas Gahr Støre idet han tok imot Sveriges statsminister på Utøya.

– Selvfølgelig, svarte Löfven, før han mottok en bursdagsgave i anledning hans 64-årsdag.

Löfven, som leder Arbeiderpartiets svenske søsterparti Socialdemokraterna, og Ap-leder Jonas Gahr Støre er blant annet på øya for å legge ned blomster til minne om de som ble drept 22. juli.

– Det vi føler her nå er fremtidstro, sier Gahr Støre til Löfven, idet de vandrer mot minnestedet Lysningen på Utøya.

– Og det er en fremtidstro som sprer seg langt utover AUF, Ap og Norge, men også til oss, fortsetter Sveriges statsminister.

MINNESMARKERING: Her er Löfven sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid Hoem. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ved minnestedet Lysningen kan man lese navnene til alle som døde på Utøya, 22. juli.

– Hva tenker du når du ser dette?

– Her samles unge mennesker som engasjerer seg og som vil gjøre noe for samfunnet. De tror på at man kan gjøre en endring. Det finnes krefter i samfunnet som ikke deler vårt syn, som er at alle mennesker er like mye verdt. Vi er ulike takk og lov, ulikheten beriker oss. Men disse ungdommene kjempet for menneskeverdet, svarer Löfven.

Gahr Støre: – Det viser solidaritet

Jonas Gahr Støre reiste ut til Utøya med MS Thorbjørn én time før Löfvens ankomst. Gahr Støre var også på Utøya 21. juli for 10 år siden, kvelden før terrorangrepene fant sted.

– Det var en dag som denne. En solrik dag. Da tenkte jeg at dette måtte være Utøya slik som alle hadde drømt om, det var lek, politikk og sommerleir, sier Ap-lederen til TV 2.

– Så kom den mørke dagen, som har satt dype spor. Siden har jeg blitt kjent med flere overlevende og etterlatte, mennesker som jeg har blitt veldig glad i. Men jeg hadde håpet på å aldri kjenne mennesker på den måten, fortsetter han.

Gahr Støre er glad for at Löfven tar del i markeringen.

– Jeg er rørt og beveget av at han kommer hit for å besøke oss. Det viser at det finnes en solidaritet på tvers av landegrensene. Nå skal vi minnes de vi tapte og slå ring om de med sår, sorg og savn.

BLOMSTER: Statsminister i Sverige Stefan Löfven og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre besøker AUF på Utøya dagen før 10-årsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Fortsatt AUFs hjerte

Utøya fikk i år Fritt Ord Hønnørs pris for å ha gjort et« åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand».

– Vi har lykkes med å finne en balanse mellom det å ivareta minnene og de vonde historiene, samtidig som at vi går videre og lar håpet for fremtiden bestå, sier daglig leder Jørgen Frydnes til TV 2.

PRIS: Jørgen Frydnes er daglig leder for Utøya. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Merker dere en interesse fra andre land?

– Ja, nå ser terrorrammede land hit for å lære av den prosessen vi har vært igjennom.

Frydnes sier at de på øya har bygget Hegnhuset, et læresenter som er bygget rundt kafeen hvor flere mennesker ble drept, og hvor sporene etter drapene har blitt ivaretatt.

– Dette er fortsatt AUFs hjerte, men også et internasjonalt demokrativerksted, hvor folk kommer fra hele verden for å diskutere toleranse og mangfold.

Flere arrangementer

Löfven har avbrutt sin egen sommerferie for å delta på arrangementene.

Den svenske statsministeren skal også delta på arrangementet «10 år etter» ved Universitetets aula i Oslo, sammen med blant andre Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg.

På kvelden vil den svenske statsministeren også være med på et arrangement i Samfunnssalen i Oslo i regi av AUF, LO og Arbeiderpartiet.