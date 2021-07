Bilentusiaster verden over har ventet lenge på premieren av helt nye RS 3.

Denne uken ble det nye råskinnet endelig avduket. Med 400 hk, 500 Nm og quattro firehjulsdrift, leverer den populære hissigproppen virkelig ytelser det står respekt av.

0-100 km/t er i mål på bare 3,8 sekunder. Dermed er nye RS 3 raskeste bil i klassen, riktignok med 0,1 sekunds margin foran Mercedes-AMG A45 S.

Kun én versjon til Norge

I likhet med forrige generasjon, tilbys nye RS 3 både som Sedan og Sportback.

I Norge er det sistnevnte som tradisjonelt har solgt mest. Det er også grunnen til at den norske Audi-importøren nå velger å droppe å ta inn sedan-utgaven.

Det bekrefter Audis kommunikasjonssjef, Morten Moum, til Broom.

– I Norge kommer vi i første omgang kun til å ta inn Sportback-utgaven, da den historisk har vært den mest populære, sier Moum.

Det er klart flest Sportback-utgaver av RS 3 på norske veier.

På norsk jord i høst

Norske priser på nye RS 3 Sportback er ikke klare riktig enda, men i Tyskland er den priset til 60.000 euro, som tilsvarer rundt 635.000 kroner. Dette er før norske avgifter.

Slik ser den ut på innsiden.

Audis kommunikasjonssjef forteller videre til Broom at nye RS 3 ventes på norsk asfalt i løpet av høsten, og at det da åpnes for bestillinger. De første kundebilene kommer på senhøsten.

– RS 3 har vært blant de mest solgte RS-modellene i Norge. Med de oppdateringene på den nyeste utgaven, både hva design og teknologi angår, har vi tro på at også den tredje generasjonen av RS 3 kommer til å bli tatt godt imot i Norge, sier Moum, og legger til:

– Nye RS 3 har beholdt det som historisk har gjort den til en suksess, samtidig som den er blitt mer uttrykksfull i designet. I tillegg har den fått ny teknologi, som gir en enda skarpere og mer presis kjøreopplevelse.

For første gang blir RS 3 tilgjengelig med Drift Mode. Da får du 400 hk rett på bakhjulene.

Nærmer seg 300 km/t

Til glede for veldig mange, har Audi bestemt seg for å beholde deg legendariske og prisvinnende rekkefem-motoren på 2,5 liter.

I nye RS 3 er den oppdatert på enkelte områder. En ny motorstyring er blant annet på plass, for å sikre raskere respons. I tillegg er dreiemomentet økt fra 480 til 500 Nm.

Toppeffekten på 400 hk er den samme som før. Men kreftene er nå tilgjengelig på et lavere turtall. Nå tilbyr motoren full effekt fra 5.600 til 7.000 omdreininger.

Girkassen er den samme som før, nemlig en 7-trinns dobbeltcluch-kasse.

Toppfarten på nye RS 3 er i utgangspunktet begrenset til 250 km/t, men kan oppgraderes. Velger du «RS Dynamic package», som inkluderer keramiske bremser, lar Audi motoren slippe seg løs helt til du når 290 km/t.

Her kan du se flere bilder av nykommeren:

Dette er første video av RS 3: