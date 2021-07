Warholms svar til Benjamin: – Forskjellen var en verdensrekord

Det knyttes store forventninger særlig til møtet mellom Warholm og Benjamin foran 400 meter hekk i Tokyo, ettersom de begge har levert knallsterke løp den siste tiden.

Benjamins 46,83 på et amerikansk uttaksstevne i Eugene ble fulgt opp av at Warholm slettet Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord og løp på 46,70 på Bislett.

Nylig uttalte Benjamin at det ikke er «så stor forskjell på 46,7 og 46,8» og antydet at han ikke løp på sitt aller beste under løpet i Eugene i slutten av juni.

– Forskjellen mellom 46,7 og 46,8 var en verdensrekord, da. Men han har rett i at det er veldig nær i tid, svarte Warholm på det digitale pressemøtet i Fukuoka onsdag.



– Han får sjansen til å vise seg i Tokyo, og det får jeg også. Forhåpentlig kommer vi begge til finale, og det skal bli spennende å se hvordan det går, sa den norske gullkandidaten.

Iuel har troen på Warholm



Hekkeløper Amalie Iuel var også tilstede på pressemøtet. Hun gikk på samme amerikanske college som Benjamin, og tror ikke at Warholm har noe å bekymre seg for.

– Karsten har en enorm evne til å prestere når det gjelder. Han er ubeseiret siden 2018, så jeg tror at han har en evne til å beholde roen og ikke la konkurrentene eller presset ti å prestere prege han for mye, sier Iuel.



Siste gang Warholm ble slått var 18. september 2018. Det er derfor store forventinger knyttet til den norske hekkeløperen. Han har flere ganger blitt trukket frem som en av de aller største favorittene til å sikre et norsk OL-gull

– Blir det tøffeste løpet hittil

I likhet med Iuel, tror Warholm selv at han vil håndtere presset og nervene på en god måte, og er trygg på at vil klare å prestere når det gjelder.

– Jeg kommer jo inn med mye selvtillit og vet at jeg har et høyt nivå. Men jeg tar ingen seiere for gitt, og det kommer nok til å bli det tøffeste løpet hittil. Jeg har bevist tidligere at jeg takler det, og jeg vet hvordan jeg skal angripe. Så blir utfallet det det blir, sier han under pressetreffet.

Selv om Warholm har tro på egen evne til å prestere, vil han understreke at han undervurderer Benjamin.

– Jeg har jo løpt mot han før, og vet at det alltid er en close kamp. Jeg er forberedt å at han kommer til å løpe på et utrolig høyt nivå, så jeg må bare gjøre det jeg kan. Men jeg har troen på egne evner, så jeg er ikke veldig stresset for det, avslutter det norske gullhåpet.