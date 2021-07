Advarer turister: – Bør være forberedt

Et lavtrykk som kommer inn fra Norskehavet fører til sterk vind i Vestfjorden, havområdet mellom Lofoten og Salten i Nordland onsdag.

Det er mange turister og turgåere i området, og meteorologen advarer disse.

– Hvis man har tenkt seg ut på tur i området i dag bør man være forberedt på at det er sterk vind, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød til TV 2.

Vinden kommer fra sørvest og det er snakk om sterk kuling med vindkast på opptil 20 meter per sekund. Den vil treffe både langs kysten og oppe i fjellet.

– Denne vindstyrken er noe man absolutt kjenner om man er ute på tur. Hadde det vært sterk kuling i Sør-Norge er det mange båter som ikke burde vært på sjøen, for å si det sånn.

– De som bor i dette området er mer værvante, men samtidig er det mye turister der nå, og disse bør være forberedt.

Lofoten

20 meter per sekund

Vinden vil gradvis avta utover dagen og kvelden, men det vil blåse liten kuling også i kveld. Med seg har vinden kjølige luftmasser som gir mellom 8 og 12 grader.

– Vinden kommer hovedsakelig i området rundt Vestfjorden, men også langs kysten i Troms og Finnmark vil de få liten til stiv kuling i dag.

I tillegg til vinden, ventes det i Nordland mye regn. Ifølge StormGeo kan det komme 50-60 millimeter nedbør onsdag.

Meteorologen forteller ellers om et delt værbilde i Norge nå.

– Du har uværet i Nord-Norge, og så sør for Trondheimsfjorden er det skikkelig fint sommervær flere steder.

Østafjells legger temperaturene seg på rundt 25 grader, men med muligheter for 27-28 grader. Ellers i Sør-Norge viser gradestokken rundt 20 grader.

Sterk vind fra sørvest ventes i formiddag inn Vestfjorden 🍃 Sjekk vær og vindforhold før du legger ut på tur i området ✔️ pic.twitter.com/ZaFPiaZIZw — Meteorologene (@Meteorologene) July 21, 2021

Kan komme til å snu

Prognosene for neste uke viser at et skifte kan være på gang.



– Det er fortsatt tidlig, men prognosene antyder at det kan komme nedbør i Sør-Norge og at det kan bli finere vær i nord.

Også StormGeos varsel viser mer lovende utsikter for Nord-Norge. Fra søndag ventes et høytrykk å gi pent vær i Nordland sør for Lofoten, og det ventes temperaturer over 20 grader.

For Sør-Norge viser varselet at det blir pent og varmt vær med solgangsbris langs kysten i helgen. Temperaturene kommer opp i mellom 25-30 grader om ettermiddagene. Unntaket er fredag, da ventes Trøndelag og Møre og Romsdal å få litt mer skyet vær, og trolig perioder med litt regn nord i Trøndelag. Her ventes da temperaturer på 15-20 grader.

Lokal nattefrost

Dagen i går var varmest i Drammen, som hadde 27,5 grader. Oslo hadde 25,6, viser StormGeos oversikt.

Kaldest var det i Tromsø, som kun kom opp i 8 grader på dagen.

I natt var det lokal nattefrost nord på Østlandet, i fjellet og i nordlige dalstrøk. Folldal og Filefjell var kaldest med -2 grader, mens Grotli hadde minus 1 grad.

Mest nedbør det siste døgnet kom i Finnmark, nærmere bestemt Nusvåg i Loppa kommune. Der falt det 55,4 millimeter.