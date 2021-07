Den elektriske familie-SUV-en Audi e-tron har vært en kjempesuksess for Audi i Norge. Det er smått utrolig at en såpass dyr bil – vi snakker om en snittpris på mellom 750-800.000 kroner – kan bli en bestselger. Like fullt var det nettopp det Audi e-tron ble.

Den var Norges mest solgte i fjor. Hele 9.227 kunder valgte den i 2020. Det er ny personlig rekord for Audi. De har aldri levert like mange biler i løpet av ett år. Godt over 90 prosent av bilene de solgte var elektriske.

Dermed knyttes det store forventninger til den billigere «lillebroren»: Audi Q4 e-tron. Den er også elektrisk, om noen skulle være i tvil om det. Den leveres med ulike drivlinjer, med bak- og firehjulsdrift og ulike batteripakker – og ja, den kan trekke tilhenger.

Den burde dermed, i alle fall på papiret, ha det som skal til for å følge opp fjorårssuksessen.

Den nye Q4 e-tron går rett inn i det populære kompakt-SUV-segmentet.

Førsteinntrykket

For å finne ut av hvordan nykommeren egentlig er, har vi sendt vår egenbilekspert, Benny Christensen, ut for å kjøre Q4 e-tron en ukes tid.

Men allerede nå kjenner vi nysgjerrigheten pirre såpass at vi tar en telefon for å høre hvordan første inntrykket er.

– Ring, ring ...

– Heisann!

– Hallo, Benny. Jeg forstår at du er ute og kjører. Og vi vil gjerne høre litt om førsteinntrykket. Hvilken utgave er det du kjører, forresten?

– Jeg kjører topputgaven med firehjulsdrift. Den heter e-tron 50 quattro og har en rekkevidde på rundt 450 kilometer. Startprisen er på 470.000 kroner, men med noen kryss på tilbehørslista baller det fort på seg.

Audi Q4 e-tron ligger an til å bli et vanlig syn på norske veier.

Massiv front og litt «små-harry»

– Når det gjeldet utseendet så er den jo ikke ulik storebror e-tron. Fronten er massiv og grillen stor på typisk Audi-vis. Fra siden og skrått bakfra er den nettere. Jeg synes kanskje den er aller finest skrått bakfra.

– Akkurat testbilen har en litt spesiell fargesammensetning. Den er stålgrå, med detaljer i sort, blank pianolakk og med felger i matt gullfarge. Jeg måtte gå et par runder rundt bilen for å fordøye inntrykket. Først minnet denne kombinasjonen om en «pimpet» bil fra 80-tallet. Men jeg har landet på at det er noe midt i mellom ganske tøft og «små-harry». Litt usikker på om jeg hadde valgt dette om jeg skulle kjøpt den.

Audi Q4 er 4,6 meter lang, men duger som familiebil. Plassutnyttelsen er god.

– Trommelbremser!

Audi Q4 e-tron bygger i prinsipp på samme bil som sine konsern-søsken VW ID.4 og Skoda Enyaq. Men i kjent Audi-stil koster den noe mer. Om vi ser på startprisene for de billigste variantene, med bakhjulsdrift, så ligger disse på rundt 330.000 kroner for Skoda og VW-varianten. For Q4 e-tron må man ut med rundt 50.000 kroner ekstra.

I Audien merkes slektskapet til de billigere utgavene, mener Broom-Benny.

– Ja, det gjør det altså. Det er på sett og vis greit nok. Denne skal jo være en billigere utgave, enn e-tron. Men jeg må si jeg ble mektig overrasket da jeg så at testbilen min hadde trommelbremser bak. Det er ikke noe vi forventer i 2021. Innvendig er det stedvis brukt plastmaterialer, blant annet på dørtrekk og midtkonsollen, som trekker premium-inntrykket noe ned.

– Utover det må jeg si at byggekvaliteten virker solid. De øvrige materialene er gode. Det innvendige designet skiller seg også noe ut. Her er blant annet skjermen felt inn i dashbordet og står ikke som en iPad oppå konsollen. Det liker jeg.

– Jeg stusset litt på at bilen manglet ryggekamera. Men det har jeg fått en forklaring på. Det er rett og slett ikke aktivert, grunnet mangel på microchips. Det kommer altså.

God plassutnyttelse

Interiøret er stort sett en premiumbil verdig, men innslag av plast finnes.

Romslig

– Jeg skjønner at du ikke har vært på veien så lenge. Men kan du likevel si litt kort om kjøreinntrykk?

– Jeg har i prinsipp bare kjørt Ring 3 i Oslo og er på vei utover E18 nå. Men bilen virker komfortabel og stillegående – til tross for store 21-tommers hjul. Dette lover godt. Og den innvendig plassen har Audi fått mye ut av. Bilen er snaut 4,6 meter lang, men både baksetet, som jeg riktignok ikke har prøvesittet enda, og bagasjerommet på 520-liter bør absolutt duge til familiebruk.

Grillen er massiv og fargesammensetningen litt spesiell med felger i matt gull.

En annen ting som er viktig for mange norske familier kan Benny også glede potensielle kjøpere med.

– He, he... Ja da – her kan man ha tilhenger på 1.200 kilo og taklast på 75 kilo. Det er definitivt med på å gjøre den til en fullverdig familiebil.

Nå skal Benny kjøre bilen en ukes tid, så kommer han så klart tilbake med en fyldigere test rett etter det.

