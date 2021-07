Milwaukee Bucks tok NBA-tittelen

Milwaukee Bucks tapte de to første kampene mot Phoenix Suns i NBA-finalen, men har vunnet resten. Tirsdagens 105-98-seier betyr at Bucks avgjorde mesterskapet.

Bucks ledet 3-2 sammenlagt etter fem kamper mot Phoenix Suns før møtet i Milwaukee natt til onsdag norsk tid. Dermed ble den sjuende finalekampen overflødig.

Milwaukee Bucks' eneste NBA-tittel før dette kom i 1971. Årets finale var klubbens første siden 1974.

Khris Middleton og Bobby Portis kunne notere seg henholdsvis 17 og 16 poeng i tirsdagens kamp for Bucks. Chris Paul ble toppscorer for Suns med 26 poeng.

– En flott gruppe med gutter, men denne kommer til å svi en stund, sa NBA-veteran Paul etter tapet.

Suns marsjerte gjennom årets NBA-sluttspill. De ga seg ikke før det sto 2-0 i kamper i finalen mot Bucks, men der ble det imidlertid stopp. Anført av Giannis Antetokounmpo vendte Bucks finaleserien og vant til slutt 4-2.

Tangerte rekord

Gresk-nigerianske Antetokounmpo sto med 50 poeng for nesten halvparten av lagets total. Med det tangerte spilleren som går under navnet «Greek Freak» poengrekorden i en avgjørende NBA-finale, ifølge ESPN. Rekorden ble satt av Bob Pettit for St. Louis Hawks i en seier over Boston Celtics i 1958.

Elgin Baylor har fortsatt rekorden for flest poeng i en finalekamp med sine 61 poeng i 5. kamp finaleserien i 1962 for Los Angeles Lakers mot nevnte Celtics.

– Jeg vil takke Milwaukee som har troen på meg, og jeg vil takke mine lagkamerater for å spille med meg. Jeg er takknemlig for at jeg fikk det gjort, sa Antetokounmpo etter seier og rekordtangering.

Antetokounmpo har blitt kåret til årets spiller to ganger i NBA. Etter nattens seier er han den eneste sammen med legendene Michael Jordan og Hakeem Olajuwon som blir den beste spilleren i finalen, og den beste defensive spilleren gjennom grunnserien i samme sesong.

