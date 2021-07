Minst tolv døde og 200.000 evakuert: – Flomsituasjonen er svært alvorlig

Tidlig onsdag morgen meldte den statlige kringkasteren CGTN at minst tolv personer har mistet livet. Senere onsdag meldte lokale myndigheter i Henans provinshovedstad Zhengzhou at 200.000 personer er evakuert.

Flomvann har oversvømt T-banetunneler i Zhengzhou. Statlige medier og øyenvitner i sosiale medier meldte tidlig onsdag morgen om at hundrevis av passasjerer satt innesperret på tog og i tunnelene.



Videoopptak viser at vannet når opp til skuldrene deres.

Rundt 600 alvorlig syke pasienter måtte fraktes bort fra et sykehus i Zhenzhou da elektrisitetsforsyningen ble brutt.

– Denne type regnvær finner vanligvis sted én gang hvert 100. år. Situasjonen er dyster, heter det i en pressemelding fra flomkontrollberedskapsmyndigheten i Zhengzhou.

Byen har ni millioner innbyggere.

– Noen demninger har gått over sine bredder og forårsaket alvorlige skader, tap av liv og ødeleggelser på eiendom. Flomsituasjonen er svært alvorlig, sa president Xi Jinping ifølge statlige medier onsdag.

Han sa også at situasjonen i øyeblikket er på et kritisk punkt.

Tirsdag advarte hæren at en demning står i fare for å kollapse i storbyen Luoyang, som har sju millioner innbyggere og som ligger lenger vest for Zhengzhou.

