Skal varme opp for Zara Larsson – Helt sykt!

Som 15-åring slo Emma Steinbakken fra Jessheim gjennom som artist med sangen «Not Gonna Cry», som i skrivende stund har over 20 millioner avspillinger på Spotify. Nå skyter karrieren fart igjen; i 2021 skal hun varme opp for svenske Zara Larsson i Oslo spektrum.

– Det går ikke helt opp for meg. Jeg er så fan av Zara Larsson. Det er helt sykt, sier den unge artisten.

Tungt år

Som med mange andre unge har pandemien preget hverdagen til Steinbakken. Hjemmeskole, begrensninger og lite sosial kontakt har vært krevende, forteller artisten.

– Når det var strengest var det veldig kjipt, og hjemmeskole var veldig tøft for meg, som det også var for mange andre sier Steinbakken.

Artisten har nå fylt 18, og har flyttet til Oslo der hun bor sammen med sin bestevenninne. Hun forteller at livet har blitt mye mer fartsfylt og spennende i takt med gjenåpningen. Nå har hun det veldig bra, og hun legger til at livet blir ekstra bra om sommeren.

– Jeg koser meg, spiller konserter, og for noen dager imellom konsertene. Så jeg har tid til å både slappe av og kose meg, og har det gøy med konsertene, sier Steinbakken.

Hun har spilt på flere scener både i Norge og i Europa, men etter et år med begrensninger fryktet hun at hun hadde glemt hvordan det er å spille konsert. Det ble derimot glemt da hun fikk komme tilbake på scenen.

– Jeg var redd jeg måtte lære alt på nytt igjen, men når vi først var på scenen var det som om vi aldri hadde hatt en pause. Det var kjempegøy, sier artisten.

Travlere tider

Til tross for at det er litt roligere nå, så vet Steinbakken at tiden fremover vil bli mye travlere. I tillegg til å varme opp for Zara Larsson skal hun også være med Astrid S på turne, og spille på flere festivaler i sommer. Dette gleder hun seg enormt til.

– Jeg er jo så fan av begge to. Det føles veldig stort, forteller Steinbakken.

Det siste året har hun også brukt mye tid på låtskriving, og hun røper at det kommer mye bra musikk fremover. Hun sier hun har utviklet seg mye som artist den siste tiden, og gleder seg til å dele det med omverdenen.

– Jeg gleder meg bare til å spille mer, gi ut mer, også gleder jeg meg til det åpner mer så jeg kan reise rundt og spille flere konserter, sier Steinbakken.

Det siste året har Steinbakken også sørget for at Helbillies-låta «Jeg glemmer deg aldri» gikk rett til topps på norske spillelister, etter at hun lagde en egen versjon av låta til NRK-suksessen «Rådebank». Hun forteller at det var en stor opplevelse å få bidra til serien. Men til tross for at fanskaren til Emma Steinbakken bare vokser og vokser, så sier hun at hun fortsatt har beina gått plantet i bakken.

– Jeg har mange bra folk rundt meg som passer på meg og holder meg nede på jorden, sier artisten.