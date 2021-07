Må betale over én milliard dollar for opioid-krisen

I flere tiår har statlige og lokale myndigheter i USA forsøkt å holde legemiddelindustrien til ansvar for en landsomfattende opioidavhengighet og overdosekrise. I dag kom en stor seier i den årelange kampen.

Forliket som ble kunngjort tirsdag, gjør at de tre legemiddelleverandørene McKesson, Cardinal Health og AmerisourceBergen får trekke seg fra en pågående rettssak i delstaten New York – mot at de betaler en sum på 1,18 milliarder dollar, som tilsvarer 10,6 milliarder kroner, ifølge AP.

ADVOKAT: Regjeringsadvokaten Letitia James har ledet saken mot de tre legemiddelselskapene. Pengene fra dagens forlik vil bli utbetalt i løpet av de neste 17 årene, med den første betalingen i september i år. Foto: Richard Drew / AP/ NTB

– Selv om intet beløp noensinne vil kompensere for hundretusenvis av dødsfall eller de utallige samfunnene som er ødelagt, vil disse pengene være avgjørende for å forhindre fremtidig ødeleggelse, uttalte delstatens regjeringsadvokat, Letitia James i en pressemelding.

Aggressiv markedsføring av sterkt vanedannede smertestillende har av mange blitt sett på som utløsende for opioidkrisen i USA, som har ført til flere overdosedødsfall enn trafikkulykker i landet.

Inngikk avtale

Forrige måned inngikk også Johnson & Johnson et forlik med delstaten for å slippe rettssak, ifølge CNN. Lokale myndigheter i New York opplyser at et større søksmål mot alle de fire nevnte selskapene er i ferd med å ende med et forlik verdt hele 26 milliarder dollar.

Avtalen innebærer angivelig at Johnson & Johnson ikke får produsere noen opioider i minst et tiår, ifølge Reuters.

SAKSØKT: McKesson, Cardinal og Amerisource Bergen ble saksøkt av delstaten New York i 2019. På den tiden beskyldte Letita James selskapene for å ha engasjert seg i år med villedende markedsføring om risikoen for opioider. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Rekordår

Nesten 500 000 mennesker døde av overdoser av opioider i USA fra 1999 til 2019, ifølge US Centers for Disease Control and Prevention.

CDC sa forrige uke sa at foreløpige data viste at 2020 var et rekordår for totale dødsfall ved overdosering av narkotika med 93.331 dødsfall, opp 29% fra året før, skriver Reuters.