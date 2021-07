Nok en Trump-topp arrestert – anklages for å ha støttet fremmed regjering

Barrack var styreformann i Trumps innsettelses-komite i 2017, og var øverste ansvarlig for den daværende presidentens innsettelsesseremoni.

Investoren omtales av The New York Times som en nær venn av Trump og en av hans viktigste pengeinnsamlere i valgkampen i 2016. I sitt arbeid med innsettelsesseremonien klarte Barrack å samle inn hele 107 millioner dollar, mer enn noen annet seremoni gjennom tidene.

Utnyttet vennskapet

Tirsdag ble han arrestert av myndighetene i California, anklaget for å være en agent for Emiratene. Pågripelsen er i følge New York Times et resultat av en tre år lang etterforskning, og har sitt utspring i den mye omtalt Mueller-rapporten.

I tiltalen, ustedt av en føderal domstol i New York, anklages Barrack for å ha brukt sine tette bånd til Trump for å påvirke amerikansk utenrikspolitikk i Emiratenes favør. Dette skal ha skjedd under valgkampen i 2016, så vel som da Trump var president i 2017.

Barrack tiltales for både sammensvergelser, for å ha motarbeidet offentlige myndigheter og for å ha løyet til etterforskere under et avhør i 2019. To andre menn, en av dem fra Emiratene, er også tiltalt i saken.

– De tiltalte utnyttet ved flere anledninger Barracks vennskap og tilgang til en kandidat som etter hvert ble valgt som president, høytstående valgkamp- og myndighetsansatte, og den amerikanske pressen for å fremme de politiske målene til en fremmed regjering, uten å avsløre sine sanne mål, sier assisterende statsadvokat Mark Lesko.

Godt selskap

Barracks forsvarer har så langt ikke kommentert tiltalen overfor Associated Press.

– Dette er ingenting annet enn forræderi mot myndighetene i USA, inkludert den tidligere presidenten, avslutter statsadvokat Lesko.

Barrack føyer seg dermed inn i rekken av tidligere Trump-støttespillere som havner i klammeri med loven. Tidligere er blant annet Michael Flynn, Michael Cohen, Paul Manafort og Roger Stone alle dømt for ulike lovbrudd, selv om Trump har benådet flere av dem. Samtidig pågår det en rekke etterforskninger mot Trump selv og hans familiebedrift Trump Organization.