Smitten har økt 150 prosent i Frankrike

– Noe sånt har vi aldri sett før, ikke med den originale koronavarianten, heller ikke med alfa, beta eller gammavariantene, sa Frankrikes helseminister Olivier Véran da han talte til parlamentet tirsdag.

Det er deltavarianten som skaper hodebry for franskmennene.

Det siste døgnet har Frankrike registrert 18.000 nye smittetilfeller av koronaviruset. Sist uke var det mindre enn 7000 daglige tilfeller.

Infeksjonsnivået er på sitt høyeste siden mai, da landet gikk ut av sin tredje nedstenging.

Véran kaller de nye smittetilfellene for den fjerde smittebølgen.

Véran henvendte seg også til vaksineskeptikerne i talen sin:

– Dette er ikke tid for tvil og nøling. Å oppnå flokkimmunitet gjennom en høy vaksinedekning er den eneste måten vi har for å bli kvitt korona en gang for alle.

Det er hovedsakelig yngre mennesker som blir smittet i Frankrike nå.

– Men smitten kan fort spre seg til de mest skjøre i samfunnet, slik det skjedde sommeren 2020, sa Véran.

Høyest siden mars

Storbritannia har registrert 96 koronarelaterte dødsfall på et døgn, det høyeste tallet siden 24. mars, da 98 dødsfall ble rapportert, melder Sky News tirsdag.

Det siste døgnet er det påvist 46.558 nye smittetilfeller i landet.

Tirsdag forrige uke var de tilsvarende tallene 36.660 og 50. Under pandemien har ofte tirsdagstallene vært spesielt høye på grunn av etterslep i rapporteringen i helgene.

England opphevet mandag koronarestriksjonene samtidig som smitten øker. 88 prosent av den voksne britiske befolkningen har fått første dose av koronavaksinen , mens 68,8 prosent er fullvaksinert.

Seks av ti innlagte koronapasienter i England er uvaksinert, opplyste regjeringens koronarådgiver mandag. Samme dag ble regler om sosial avstand og munnbind opphevet. Kritikere advarer om at det vil føre til økt smittespredning de kommende ukene.

Smittetrykket i Storbritannia er nå blant de høyeste i verden, med 815 smittede og 0,7 døde per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Bare Tunisia, Fiji og Kypros har rapportert høyere tall på smittede.