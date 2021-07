Han ledet innsatsen i regjeringskvartalet – plutselig fikk politiet en spesiell instruks

Klokken 15.25 for ti år siden eksploderte bomben i regjeringskvartalet. Den dødelige eksplosjonen skapte en enorm trykkbølge i området, og etterlot seg ødeleggelse og kaos.

Kort tid senere var store styrker fra nødetatene på plass. Et ukjent antall personer var skadd, mange hadde behov for akutt førstehjelp og måtte fraktes til sykehus. Samtidig fryktet man at en nytt angrep kunne inntreffe, og området måtte evakueres og sikres.

I spissen for den omfattende operasjonen sto den erfarne innsatslederen Thor Langli.

Innsatsleder Thor Langli ble politiets ansikt utad i timene etter terrorangrepet i regjeringskvartalet. Foto: Berit Roald/NTB

– Det er store skader på stedet. Mange personer er bekreftet skadd, og det er også flere som er bekreftet døde, sa Langli til et samlet norsk pressekorps, mens støv svevde i luften og alarmer ringte i bakgrunnen.

Senere ble det klart eksplosjonen tok livet av åtte mennesker. Over 200 ble skadd, ni av dem alvorlig.

Villig til å ofre alt

I dag er Langli pensjonist. Han møter TV 2 i regjeringskvartalet, der han for ti år ankom det som minnet om en krigssone.

– Jeg hoppa i bilen og hadde med meg utstyrsbagen. Den står bestandig klar. Jeg dro bort hit og var her noen minutter senere, forteller Langli.

Langli var førstemann inn i Høyblokka etter eksplosjonen. Foto: Aleksander Andersen/NTB

– Jeg ladet pistolen og puttet den i hylsteret før jeg forlot bilen.

Langli var tidlig på stedet, og som innsatsleder var han den første som gikk inn i Høyblokka for å få en oversikt over den kaotiske situasjonen.

– Jeg husker kolleger som sto med blod til langt opp over brystkassa og over armene. 'Hva kan jeg gjøre nå? Hva kan jeg bistå med nå, sjef?', forteller Langli. Den erfarne politimannen forteller at kollegenes innsatsvilje under de ekstreme forholdene gjorde inntrykk.

Langli roser kollegenes innsats i timene etter angrepet. Foto: Berit Roald/NTB

– Det er veldig godt å vite at man har med seg personell som er villig til å ofre seg når det virkelig gjelder, og når befolkningens trygghet skal sikres.

Fikk spesiell instruks

Etter hvert fikk politiet informasjon om at gjerningspersonen kunne være uniformert. Da ble det sendt ut en spesiell instruks til politiet som befant seg på stedet.

– Hvis det kom uniformert personell som man ikke kjente, som ikke kunne legitimere seg og ikke gjorde som man sa, så skulle de stanses. I verste fall ved bruk av skytevåpen.

På de ti årene som har gått, har Langli reist verden rundt og holdt foredrag om 22. juli. Langli har vært i mange land for å holde foredrag om 22. juli. Her deler Langli erfaringer fra sine 41 år som politi, så vel som arbeidet på selve dagen. Under foredragene er han spesielt nøye på én ting:

– Jeg har til dags dato ikke brukt navnet hans. Det fortjener han ikke, forteller Langli om gjerningsmannen.

Thor Langli var innsatsleder i politiet 22 juli. Her står han ved minnesmerket ved regjeringskvartalet. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Handlingene skal vi huske. Alle de som er døde og hardt skadde, deres pårørende, de skal vi huske. Men ikke ham, avslutter den pensjonerte innsatslederen.