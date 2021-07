Birger Meling klar for Rennes

Det bekrefter Rennes tirsdag.

Birger Meling forlater dermed Nîmes, som rykket ned til Ligue 2 forrige sesong. 26-åringen fra Stavanger skal nå spille for Rennes, en klubb der Kjetil Rekdal, Alexander Tettey og Anders Konradsen har spilt tidligere.

Venstrebacken med 19 landskamper for Norge har signert en avtale ut juni 2024 med de røde og sorte.

– Jeg er svært glad for å være her. Det er et prosjekt som jeg synes er veldig interessant. Da jeg hørte at det var mulig å komme hit, gjorde det meg veldig glad. Med dette laget kan vi gjøre store ting denne sesongen, sier Meling til klubbens hjemmeside.

Rennes spilte Champions League så sent som i fjor. Klubben endte på 6. plass i den franske toppdivisjonen forrige sesong.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙘𝙝𝙚𝙯 𝙩𝙤𝙞 𝘽𝙞𝙧𝙜𝙚𝙧 ! 🤝 pic.twitter.com/waHxF7NEDm — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 20, 2021

– En eventyrlig overgang

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener dette er en svært god overgang for Meling selv og det norske landslaget.

– Det er en eventyrlig overgang. Får han spille er det en fantastisk overgang for landslaget. Rennes er en klubb med bra penger, rik eier og ja... Gjør han det bra der kan han bli aktuell for enda større klubber. Han går inn i sine beste år nå sannsynligvis, sier Mathisen.

FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen følger landslaget tett. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Fotballeksperten tror landslagssjef Ståle Solbakken også gleder seg over at Meling nå er klar for en klubb som skal ut i Europa kommende sesong.

– Ståle vil jo at de norske spillerne skal spille på de beste lagene som mulig. Meling trives i Frankrike og vil også tilpasse seg ny klubb fort. Det er uten tvil Norges beste venstreback som nå bytter klubb, slår Mathisen fast.

Meling ble solgt fra Rosenborg i 2020 til Nîmes, men er nå altså klar for nye utfordringer i Ligue 1 etter at hans tidligere klubb rykket ned til Ligue 2 forrige sesong.