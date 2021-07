Leter etter svar på korona-gåten – økt støtte for «laboratorium-teorien»

Amerikansk etterretning mener nå det er like sannsynlig at koronaviruset stammer fra et laboratorium, som at det oppsto i naturen. I Senatet førte diskusjonen til en opphetet krangel.

I slutten av mai beordret president Joe Biden amerikansk etterretning til å granske opphavet til koronaviruset. Oppdraget skulle vare i 90 dager, og etterforskningen er nå godt over halvveis.

Da granskningen startet, var den rådende oppfatningen at viruset oppsto i naturen. Nå mener flere personer med kjennskap til etterforskningen at teorien om at viruset ved et uhell unnslapp et laboratorium i Wuhan er minst like sannsynlig. Det skriver CNN.

Denne holdningen er en dramatisk endring fra i fjor, da mange avfeide laboratorium-teorien som en konspirasjonsteori. Særlig CIA, som for et år siden utelukket teorien, mener ifølge CNN at den nå holder vann:

– Det har vært en holdningsendring, sier en person med kjennskap til etterforskningen til CNN.

Store sikkerhetsstyrker voktet det virologiske instituttet i Wuhan da WHOs egne etterforskere ankom i februar. Foto: Thomas Peter/REUTERS

Likevel er ikke det amerikanske etterretningsmiljøet fremdeles noe nærmere et svar på korona-gåten. Selv om laboratorium-teorien nå har økt støtte, er like mange fast bestemt på at det oppsto i dyreriket og spredde seg til mennesker.

Ifølge CNN har etterretningsmiljøet funnet lite bevis som støtter den ene teorien fremfor den andre. Det er fortsatt mest som taler for at viruset oppstod i naturen, men ingenting som utelukker at viruset var et resultat av en lekkasje fra Wuhans virologiske institutt. Ledende amerikanske forskere sier derimot at det er overveiende sannsynlighet for førstnevnte teori.

WHO krever svar

Lederen i Verdens Helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gikk forrige uke ut og slo fast at lab-teorien ble avfeid «for tidlig». Tedros ba Kina bidra til å belyse teamet.

– Kina må gi oss informasjon om hvordan situasjonen var i disse laboratoriene før og under pandemiens utbrudd, oppfordret WHO-toppen.

WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus er blant dem som etterlyser mer informasjon fra Kina. Foto: Laurent Gillieron/AP Photo

Kineserne, som hele tiden har nektet for teorien, svarte på WHO sin forespørsel samme dag:

– Siden pandemiens utbrudd har Kina inntatt en vitenskapelig, profesjonell, alvorlig og ansvarlig tilnærming til å oppspore opphavet til viruset, skriver Kinas utenriksdepartement.

Tøffere tone

Jo mer amerikansk etterretning støtter lab-teorien, jo tøffere blir også tonen overfor Kina. Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, har tidligere sagt at USA bruker diplomatiske pressmidler for å få tilgang til kinesisk informasjon om koronautbruddet.

Også forskere som mener koronaviruset oppstod i naturen, sier de ønsker tilgang til kinesisk data fra starten av pandemien, ettersom tidlige testresultater er nødvendig for å si noe om opphavet.

Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, truer Kina med diplomatiske pressmidler for å komme til bunns i saken. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Etter hvert som granskningen har pågått, har USA gått hardere til verks. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan brukte tøffe ord da han gjestet Fox News tidligere i sommer:

– Kina vil isoleres fra det internasjonale samfunnet hvis de ikke samarbeider, var den tydelige advarselen fra Sullivan.

CNN understreker at verken Sullivan eller noen andre i etterretningsmiljøet sitter på et endelig svar, og vil vente på at Bidens 90 dager er omme før de konkluderer.

Krangel i Senatet

Tirsdag førte debatten om virusets opphav til en åpenlys krangel i Senatet. Senatoren Rand Paul er tilhenger av lab-teorien, og mener amerikanske helsemyndigheter var med på å finansiere «gain of function»-studier i Wuhan. Disse studiene går kort fortalt ut på å forsterke potensialet til et virus i et laboratorium, for å kunne studere hvilke konsekvenser dette får.

Paul mener disse studiene forårsaket viruset, og at Fauci løy i Kongressen da han sa at helsemyndighetene aldri har finansiert slike studier. Dette fikk USAs ledende smittevernekspert til å se rødt:

Anthony Fauci var ikke fornøyd med anklagene som ble rettet mot ham. Foto: J. Scott Applewhite/AP Photo

– Jeg har ikke løyet for Kongressen. Jeg har aldri løyet. Hvert fall ikke for Kongressen. Ferdig snakket, sa Fauci, som videre påpekte at Pauls «gain of function»-teori er vitenskapelig umulig.

– Senator Paul, du vet ikke hva du snakker om, for å være helt ærlig. Og det vil jeg ha på det rene. Du vet ikke hva du snakker om. Hvis det er noen her som lyver, er det deg, avsluttet den ellers så sindige smitteverneksperten.

Trenger håndfaste bevis

Forholdet mellom USA og Kina er alt annet enn rosenrødt, noe som gjør granskningen ekstra utfordrende. Å offentlig støtte den ene teorien fremfor den andre, vil derfor kreve håndfaste bevis. Det sitter etterretningsmiljøet foreløpig ikke på.

– Jeg har lyttet til etterforskerne, og jeg forstår virkelig hvorfor de oppfatter disse to teoriene som konkurrerende, og hvorfor det er veldig vanskelig for dem å vurdere den ene som mer troverdig enn den andre, sier Avril Haines, leder for nasjonal etterretning til Yahoo! News.

WHO-etterforskerne avfeide lab-teorien etter sitt besøk til Wuhan. Foto: Hector Retamal/AFP

Haines sier hun selv ikke anser en teori som mer sannsynlig enn den andre, og mener det er mulig at man aldri får svar på koronagåten.

– Vi håper på å finne fellende bevis, men det kan hende det ikke skjer, konkluderer Haines.