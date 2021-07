Hevder han skjøt i nødverge da han drepte kameraten sin i Oslo sentrum

– Han har vært i en situasjon hvor han følte han måtte skyte, forteller mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, til TV 2. Mannen fremstilles for varetektsfengsling i morgen.

En 39 år gammel mann fra Oslo ble mandag skutt og drept på åpen gate ved rådhuset i Oslo.

Tirsdag har mannen som er siktet for drap forklart seg for politiet.

Følte han måtte skyte

Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, bekrefter overfor TV 2 at mannen erkjenner å ha skutt kameraten sin.

– Han fortalte i avhør at han påberopte seg nødverge. Han har vært i en situasjon hvor han følte han måtte skyte, sier Larsen til TV 2.

– Hva var det som gjorde at han mente han måtte skyte?

– Jeg vil ikke gå i detaljer på dette, men det er en situasjon som har oppstått mellom de to.

Larsen forteller at de to mennene har vært venner siden barndommen, og at forholdet så utviklet seg i feil retning.

– Hva tenker han om situasjonen han nå er i?

– Han er preget, og opplever det som belastende. Men samtidig opplevde han situasjonen som at han måtte handle i nødverge.

Mellom fem og seks timer

– Mannen har gitt en grundig forklaring. Men siden saken fremdeles etterforskes så kan vi ikke gå nærmere inn på detaljene, forteller politiadvokat i Oslo politidistrikt, Rita Parnas, til TV 2.

Forklaringen skal ifølge Parnas vart mellom fem og seks timer.

– Han har erkjent de faktiske forholdene og påberoper seg selvforsvar. Vi kan ikke gå nærmere inn på hvorfor han mener at handlingen ble gjort i selvforsvar.

Parnas forteller videre at mannen har ønsket å forklare seg, og fortsetter å samarbeide med politiet.

Mannen er siktet for drap etter at en mann ble skutt og drept ved Oslo rådhus mandag ettermiddag. Politiet kom til stedet få minutter senere, og pågrep mannen på stedet.

Det var mange i området da drapet skjedde, i løpet av tirsdagen har politiet arbeidet med å avhøre vitner, samt innhente annet materiale. Det utføres også obduksjon av avdøde.

Avdøde er en 39 år gammel mann. Siktede er en 41 år gammel mann. Begge er fra Oslo og har en relasjon.

Dømt i samme sak i 2018

Tidligere tirsdag fortalte Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til TV 2 at de takket være vitner på stedet sitter med videoopptak av deler av drapshandlingen.

– Vi har fått tilsendt en god del videoer og bilder, og det er vi fornøyde med og takknemlige for. Det gjør at vi har sentrale deler av drapet på video. Men jeg vil ikke gå i detalj på nøyaktig hva vi har og ikke har. Men vi har altså fått bilder og videoer som er sentrale i saken.

I tillegg til opptak gjort av vitner, jobber politiet med å hente inn opptak fra overvåkningskameraer i området.

Hun forteller at politiet har fått informasjon om et mulig motiv.

– Men det blir helt sentralt å høre hva siktede sier og hans forklaring om hva som skjedde. Det håper vi å få i løpet av dagen, se Metlid tirsdag formiddag.

Den 41 år gamle mannen er kjent for politiet fra tidligere, og ble i 2018 dømt for flere tilfeller av tyveri sammen med avdøde. De fikk henholdsvis to år og fire måneders fengsel og ett år og fire måneders fengsel da de møtte i Oslo tingrett høsten 2018.

Det var VG som først omtalte dommen.