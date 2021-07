Liverpool spilte to kamper på én time - dette er Klopps forklaring

FC Wacker Insbruck 1-1 Liverpool

Stuttgart 1-1 Liverpool

Liverpool har lagt sesongoppkjøringen til Østerrike og manager Jürgen Klopp (54) har samtidig valgt en utradisjonell metode for å få spillerne sine i form til den nye sesongen.

Tirsdag spilte laget fra Merseyside to kamper som kun varte i 30 minutter. Den første kampen, mot FC Wacker Insbruck, endte 1-1. Divock Origi scoret på straffe etter fem minutter før Ronivaldo utlignet for østerrikerne.

Etter en kort pause startet en ny 30-minutters kamp, mot Stuttgart. Der fikk Ibrahima Konaté sine første minutter i Liverpool-drakt etter overgangen fra RB Leipzig. Først fikk forsvarsspilleren se at Mohamed Salah bommet alene med keeper før Stuttgart tok ledelsen etter et elegant angrep like etter.

Sadio Mané utlignet med ti minutter igjen og kamp nummer to endte også 1-1.

Klopps forklaring

Liverpool-manager forklarer opplegget med de korte kampene slik:

– Jeg foretrekker den tiden for da kan vi kjøre på i 30 minutter med alt vi har uten noen som helst form for pause. Du hører kanskje på trening at vi tar noen små pauser, men ellers er det «go, go, go». Det er sånn jeg vil se det og så får vi se hva det leder til, sa tyskeren til klubbens hjemmeside.

Videre påpekte han utfordringen med vanlige oppkjøringskamper på 90 minutter.

– Vanligvis er oppkjøringskampene så viktige, men de forstyrrer treningsrytmen. Det gjør ikke disse kampene. Det er kult.

Liverpools neste oppkjøringskamp er fredag 23. juli mot Klopps gamleklubb Mainz. De røde starter Premier League-sesongen borte mot Norwich 14. august.