Tre personer pågrepet og store mengder våpen beslaglagt

Politiet har beslaglagt 6 maskingevær, 10 rifler, 5 pistoler, 31 maskingeværbelter, 18 magasiner og 8.000 skarpe skudd i tillegg til en rekke andre våpengjenstander, skriver Romerikes Blad.

Tre personer er pågrepet.

En av de pågrepne har tidligere vært en lederskikkelse i et lite politisk parti.

PST ble rutinemessig varslet i forbindelse med at flere personer er pågrepet etter beslag av skytevåpen, forteller Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST til TV 2.

– Per i dag foregår etterforskningene hos de enkelte politidistriktene, men PST følger etterforskningene fortløpende med tanke på om de siktede er personer som faller innenfor vårt ansvarsområde rundt høyreekstremisme, forteller Bernsen.

Hatt interesse over lang tid

En mann i 30-årene fra Bodø er pågrepet og varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I tillegg er en mann i 30-årene fra Lillestrøm og en mann i 20-årene fra Hamar pågrepet i saken, som politiet har jobbet med i ukevis.

Lillestrøm-mannen erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld, ifølge forsvareren.

– Slik jeg forstår det så har han hatt en interesse for våpen i lang tid. Men han gir klart uttrykk for at han ikke har noen tilknytting til det høyreekstreme miljøet, forteller mannens forsvarer, Ole-Kristian Ringnes til TV 2.

Våpen fra 2. verdenskrig

Politiet mener saken er knyttet til et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen. Siktelsene gjelder ulovlig befatning av skytevåpen.

Enkelte av våpnene skal være fra andre verdenskrig, men flere av dem skal være funksjonsdyktige.

Romerikes Blad og Avisa Nordland omtalte saken først.

– Dette er en sak som har sitt utspring i et våpenbeslag i Bodø. Straffesaken mot vedkommende har gitt politiet grunn til å gjøre undersøkelser opp mot andre personer i to andre distrikt. De er fengslet med begrunnelse av bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt til Romerikes Blad.

Bodø-mannens forsvarer og Hamar-mannens forsvarer har ikke kommentert hvordan deres klienter stiller seg til siktelsen.