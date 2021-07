Derfor takket Bill Clinton nei til te med dronningen

En rekke hemmelighetsstemplede dokumenter er nå tilgjengelig for den britiske offentligheten. Innholdet skaper overskrifter i Storbritannia.

I 1997 var USAs daværende president Bill Clinton på statsbesøk i Storbritannia. Tony Blair hadde nettopp tatt over ledelsen i landet, og demokraten ønsket å hilse på sin nye kollega.

I en rekke offentlige dokumenter, som tidligere har vært unntatt offentlighet, kan man blant annet lese at Bill og Hillary Clinton spiste en bedre middag med Tony og Cherie Blaire på en fransk restaurant like ved London Bridge. På menyen sto blant annet villaks og kveite, og gildet endte opp med å koste 298 pund.

Bill og Hillary Clinton besøkte Tony og Cherie Blair i London i 1997. Foto: Greg Gibson/AP Photo

Det er derimot ikke middagsbesøket som får britene til å sperre opp øynene.

Ville være turist

I forbindelse med statsbesøket var presidenten invitert på ettermiddags-te av selveste dronning Elizabeth. Dokumentene viser derimot at Clinton valgte å takke nei til den høytidelige invitasjonen.

– Amerikanerne sier at presidenten og fru Clinton var veldig takknemlige for Hennes majestet dronnings invitasjon til å drikke te i palasset, men de ønsker å høflig takke nei, heter det i et brev fra en sekretær i Downing Street.

Ifølge dokumentene foretrakk Clinton å være turist i London, og hadde mer lyst til å shoppe og spise på indiske restauranter enn å treffe dronningen i Buckingham Palace.

– Presidenten sa at han «ville være en turist» og uttrykte ønske om å besøke en hage, butikker og indisk mat, heter det videre i brevet fra sekretæren.

Clinton fikk aldri oppfylt drømmen om indisk, og måtte ta til takke med fransk mat i den engelske hovedstaden.

Dianas død ga fiks idé

Dokumentene, som Sky News har fått tilgang til, skaper overskrifter i en rekke britiske medier. Her fremkommer det også at det var store gnisninger mellom daværende statsminister Blair og hans etterfølger Gordon Brown.

En annen historie som har skapt oppmerksomhet i Storbritannia, er knyttet til prinsesse Dianas død. Prinsessen gikk bort i 1997, samtidig som britene holdt på med den kostbare konstruksjonen av arenaen «Millenium Dome». Arenaen hadde et svimlende budsjett på 758 millioner pund, og lå an til å bli en økonomisk katastrofe. Prinsessens dødsfall ga derimot de ansvarlige bak konstruksjonen en idé:

– Millennium-prosjektet kan endres og utvides, ved å for eksempel legge til rette for et sykehus, bedrifter, veldedige organisasjoner, private boliger. Hele greia kan kalles «Prinsesse Diana-senteret», foreslo en av styrelederne bak prosjektet.

Arenaen Millenium Dome skulle hylle årtusenskiftet, men endte opp med å bli en kostbar flopp. Foto: Kieran Doherty/REUTERS

En av Tony Blairs rådgivere sa seg enig:

– Dianas død kan gi oss en halvveis god grunn til å avbryte prosjektet.

Det ble aldri noe av Prinsesse Diana-senteret, og Millenium Dome endte opp som en gedigen flopp. Under åpningsåret 2000 hadde arenaen kun 6,5 millioner besøkende, lang færre enn de 12 millionene man hadde budsjettert med. Senteret ble senere stengt og erstattet av O2-arenaen.