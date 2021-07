Horneland leder Brann i neste kamp

Eirik Horneland (46) skal lede Brann i cupkampen mot Bjarg lørdag etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som trener mandag.

Det skriver Brann på sine hjemmesider tirsdag.

Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som Brann-trener mandag. Tirsdag har hans tidligere assistent Eirik Horneland takket ja til å lede de røde i cupkampen mot Bjarg lørdag. Med seg på laget får han Andrea Lomberto.

Til TV 2 sier sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen til klubbens hjemmesider. Jacobsen følgende om beslutningen:

– For oss handler det å skape en kontinuitet i gruppen nå og det får vi med Horneland. Han og Andrea kjenner laget godt og det gir oss som klubb en ro.

– Kan Horneland blir Brann-trener på fast basis? Er dette en sjanse for ham å vise at han bør bli den neste treneren?

– Horneland skal ikke vise noe som helst. Vi vil uansett holde ham, men selvfølgelig kan han også være en langsiktig løsning, som andre kan.

Jacobsen roser 46-åringen fra Haugesund.

– Horneland er en kompetent og dyktig trener. Han er tydelig i sin kommunikasjon og med sine lederegenskaper. Han har tidligere også bevist at han er en dyktig trener andre steder enn i Brann.

Kan ta uker før ny trener er på plass

Den danske sportssjefen sier til TV 2 at det kan ta flere uker før en ny permanent hovedtrener er på plass.

– Det kan det godt ta. Vi skal ikke forhaste oss. Det viktigste er at vi finner en langsiktig løsning som passer de kriterier vi har, sier Jacobsen.

Dansken er klar på hvilke kvaliteter klubben ser etter i sin nye trener.

– Vi skal ha en trener som har et tydelig lederskap å komme inn med, og som gjerne kjenner norsk fotball. Men det viktigste er at vedkommende er faglig dyktig, vil være med på prosjektet og kan se seg selv i det, sier Nagel Jacobsen og fortsetter:

– For meg handler det om å finne den best mulige treneren og hva som er det beste for Brann fremover. Om vedkommende er fra Norge, Sverige, Danmark eller en annen plass er ikke så viktig, konstaterer sportssjefen.

Mandag sa Branns sportssjef følgende om Horneland etter at det ble klart at Ingebrigtsen ikke fortsetter som Brann-trener.

– Jeg har gjort meg noen tanker. Man bør alltid være forberedt på at noe sånt skal skje. Vi har flere kandidater som vi løpende analyserer og vurderer, sier Nagel Jacobsen.