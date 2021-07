Alpingutta med overraskende grep: – Det er rart

Blodslit og syreløp i Kollen. Knallharde styrkeøkter. Iron Man-testing på Olympiatoppen.

Det har kjennetegnet treningshverdagen til det norske alpinlandslaget, som har lange tradisjoner for knalltøff og jevn trening om sommeren.

– Det har vært veldig krampeaktig trening fra midten av mai til juli hvor man skal ta igjen tapte treningsmåneder og samtidig bli sterkere, sier Sebastian Foss Solevåg til TV 2.

VM-helten fra Cortina, som reiste hjem med to gullmedaljer tidligere i år, erkjenner at landslaget har hatt en utfordring med å trene rolig, men før kommende sesong gjør alpinlandslaget noen justeringer i treningshverdagen.

– Vi har begynt med intensitetsstyring for hvor hard øktene skal være slik at vi ikke kjører fullt hele tiden, sier Foss Solevåg.

– Hvorfor skal jeg være i toppform fem måneder før sesongstart?

I tidligere sesongoppkjøringer har det vært fokus på harde økter, ofte høy intensitet i sommermånedene og lite restitusjon for å bygge en treningsbase før vinteren.

– Normalt har vi trent veldig hardt lenge før konkurranse. I år mitt første renn 14.desember. Hvorfor skal jeg være i toppform fire-fem måneder før det, det er litt spesielt, men kulturen vår har vært slik, forteller Solevåg.

30-åringen forsikrer om hardøktene fortsatt en del av treningsprogrammet, men nå skal de justere slik at de rolige øktene er veldig rolig - noe som sørger for at treningsutbyttet av hardøktene blir bedre.

SUKSESS:- Hvis man fortsetter det ekstremt gode arbeidet og gjør noen ting litt smartere kan dette bli helt sinnsykt bra, sier Fosse. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

– Vi har vært litt mer bevisst enn tidligere på at harde økter skal være harde med god kvalitet, mens de som skal være mindre harde faktisk er det. Prøver å trene litt smartere, sier barmarkstrener på alpinlandslaget, Bjørn Fosse, til TV 2.

– Intensitesstyringen går ut på at vi bruker et system hvor intensiteten på en økt er selvfølt. Vi bruker en del parametere slik som puls, fart eller watt, og en subjektiv måleenhet som tar hensyn til om man er utmattet på hjemmebane, sovet dårlig eller reist mye. Det handler om hvor sliten kroppen er, beskriver Fosse.

Og Foss Solevåg trives med den nye treningshverdagen etter detaljendringene.

– For min del har jeg vært ekstremt sliten i juli etter hardkjøret og har gått to uker uten trening hvor jeg har forsøkt å hente meg inn igjen. Nå er det mye mer overskudd og da får man trent det man skal trene hver dag.

– Hvordan er det å komme hjem fra en rolig trening for en som normalt tar seg helt ut?

– Det er rart. Men vi har hatt en bra trening selv om man er vant til at det skal føles ut som man er helt i kjelleren og spy, så det er veldig stor forskjell, sier han og legger til:

– Du føler at du har trent, men du føler kanskje ikke at du har trent nok.

Gjenskape drømmesesongen

Nå skal imidlertid jakten på overskudd etter rolige restitusjonsøkter skru til og optimalisere Norges suksessoppskrift ytterligere.

– Det viktigste med dette er at du ikke blir bedre trent mens du trener, men du blir bedre trent mens du hviler. Hvis økten er god og gir kroppen tid til å hvile blir du bedre trent, sier trener Fosse.

– Man får mye overskudd av det og man setter pris på overskudd. Jeg biter tennene sammen når det går rolig og vet det blir bedre neste økt, sier Foss Solevåg.

Alpinisten, som representerer Spjelkavik Idrettslag, trekker også frem at overskudd kan bli viktig inn mot OL-sesongen.

– I fjor var vi ekstremt mye på tur og vi reiste ikke hjem på grunn av karanteneregler og det førte til at vi var veldig mentalt utslitt midt i sesongen. Nå prøver vi å ha i bakhodet at det er mulig denne sesongen ikke blir normal og da må vi ha litt overskudd inn mot det.

Men selv om han vant sin første verdenscupseier og vant to VM-gull i Italia vil ikke 30-åringen være med at det var hans gjennombruddssesong.

– Jeg følte at jeg fikk gjennombruddet i 15/16-sesongen med to pallplasseringer. Vi kan si at jeg forsvant litt, men nå kommer jeg enda sterkere tilbake - det liker jeg å si, smiler han, før OL-favoritter avslutter:

– Men jeg føler meg mye smartere og kan holde dette nivået over tid. Å være favoritt tyder på at du har gjort noe bra. Jeg var en av favorittene til VM forrige sesong og jeg ser på det som et positivt tegn.