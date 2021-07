– En påminnelse om at flere deler Breiviks tankegods

Statsminister Erna Solberg sier at hærverket mot Benjamin Hermanens minnesmerke bekrefter at høyreekstreme holdninger blir stadig mer utbredt, og erkjenner at hun som statsminister kan gjøre mer for å motvirke holdningene.

Minnesmerket til Benjamin Hermansen, som ble drept av rasister i 2001, ble tirsdag tagget ned med budskapet «Breivik fikk rett», to dager før tiårsmarkeringen av 22. juli.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun både ble lei seg og forbannet av å høre om hærverket.

– Vi bør være vaksinert mot å forherlige Breivik. Vi bør være vaksinert mot å forsøple en statue av den første som ble utsatt for et rasistisk angrep i Norge, sier statsministeren til TV 2.

Hun sier videre at hun går ut i fra at politiet klarer å finne ut av hvem som har begått hærverket, og at man nå må intensivere arbeidet mot rasisme.

– Dette bekrefter det PST (Politiets sikkerhetstjeneste) har sagt de to siste årene, nemlig at høyreekstreme holdninger er på fremmarsj.

– Har du som statsminister gjort nok for å demme opp for disse holdningene?

– Jeg tenker at det sikkert er mye mer man kan gjøre, og at vi skal jobbe mer med å finne de riktige virkemidlene mot dette. Men vi har gjort mye. Vi har opprettet et eget forskningssenter om høyreekstreme holdninger, vi har laget en strategi mot hatprat og en handlingsplan mot rasisme, sier Solberg.

22. juli

Solberg sier at hun ikke tror det var tilfeldig at taggingen fant sted to dager før tiårsmarkeringen av angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

– Jeg tror dette forteller at tiårsmarkeringen av 22. juli er et ekstremt uttrykk for de som har nynazistiske og høyreekstreme holdninger. Det er klart at vi skulle ha vært dette foruten.

– Har vi tatt et riktig oppgjør med det som skjedde for ti år siden?

– Jeg tenker at det gjør inntrykk å høre flere som var der nå fortelle om at vi ikke har gjort det. Men vi føler at vi har gjort det. Vi føler at vi har stått på med dette arbeidet. Men den opplevelsen de har av det, den må vi ta på alvor, sier statsministeren.

Hun påpeker også at hun har vært positiv til AUFs forslag om å åpne en ekstremismekommisjon, som skal se nærmere på den høyreekstreme ideologien og hvordan dens holdninger oppstår.

VASK: Taggen ble fjernet, tirsdag ettermiddag. Foto: Sunniva Nerbøberg

– Åpenbart at noen vil trigge vonde følelser

Solberg tror at denne hendelsen vil bidra til at flere blir engstelige for fremtiden.

– Jeg tror at dette vil være en påminnelse om at det finnes flere som ikke bare deler Breiviks tankegods, men som også har slike ekstreme holdninger og som ser opp til ham, og som ikke tar avstand fra ham, sier hun.

– Benjamin var den første som ble drept i et rasistisk motivert drap, og det var en vekker for hele Norge. Når dette skjer så tett opp mot 22. juli, så er det åpenbart at noen ønsker å trigge vonde følelser, fortsetter statsministeren.