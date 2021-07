Svindeljeger advarer mot de nye metodene: – Da må du kontakte banken umiddelbart

I april skrev TV 2 om en rekke svindelmetoder de aller fleste har lært seg å gjennomskue. Men samtidig som vi stadig lærer oss å gjenkjenne og avsløre svindelforsøk, finner de kriminelle hele tiden nye måter å gå fram på.

– Vi ser en nedgang i kortmisbruk hvor bankkort har kommet på avveie, men en stor økning i digital kriminalitet. Svindlerne blir mer og mer profesjonelle og samler den beste kompetansen fra hele verden, sier svindeljeger Ingrid Grav i Danske Bank.

Det er lett å se for seg en svindler som en person som sitter alene hjemme i en mørk leilighet og leter etter ofre. Men sannheten er ifølge Grav at svindlerne har penger, kunnskap, erfaring, dyktige folk og bankforbindelser verden over.

– Dette gjør dem i stand til å ha de beste IT-systemene, tilpassede språkkunnskaper, «uendelig» med midler og kontoer for å enkelt sende penger videre, sier Grav, og understreker:

– Kvaliteten på svindelforsøkene har bedret seg enormt, og det er viktigere enn noen gang å være kritisk til informasjon man mottar.

Investeringssvindel

Mens du før mottok e-poster fra rike prinser i Nigeria som ville gi deg masse penger, har svindlerne i dag beveget seg videre til investeringssvindel. Denne typen svindel dukker gjerne opp i annonser på ulike nettsider, hvor du blir lovet stor avkastning om du investerer – som regel i kryptovaluta.

– De kriminelle bruker gjerne mye tid med offeret i forkant, og kan referere til kjente personer og banker for å skape troverdighet. Det eneste du må gjøre er å investere penger, og det starter ofte med rundt 250-500 euro, sier Grav.

Problemet oppstår som oftest når du forsøker å ta ut investeringen din. Kanskje vil du klare å ta ut en liten sum som «bevis» på at det ikke er svindel, mens du vil møte motstand om du ønsker å ta ut større summer.

– Da vil de fraråde deg dette, nekte, kreve gebyrer og presse deg til å investere mer. De opptrer ofte veldig hyggelig og profesjonelle, og mange blir overbevist om at det lønner seg å sende mer penger.

Hvis offeret begynner å si imot eller hinte om at de mistenker å være utsatt for svindel, vil svindleren ofte bli sint og presse offeret til å betale.

– De truer ofte med at det er utestående skatt og gebyrer som må betales og at de vil få problemer med myndigheter og rettsvesen dersom de ikke betaler umiddelbart, sier Grav.

– Vær kritisk

Økokrim publiserte nylig en rapport der de redegjorde for ulike former for bedragerier som truer bedrifter og privatpersoner. Blant truslene mot privatpersoner omtales investeringssvindel som en av de mest sentrale.

Økokrim er politiets avdeling for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Foto: Tore Meek / NTB

– Falske handelsplattformer markedsføres aggressivt og fremstår ved første øyekast som seriøse. Mediene skriver også fortsatt regelmessig om kryptovaluta, og folks frykt for å gå glipp av en «sikker gevinst» bør ikke undervurderes, skriver Økokrim.

De vurderer det som «meget sannsynlig» at omfanget av investeringsbedrageri med kryptovaluta og falske handelsplattformer vil øke, og at nordmenn vil bli bedratt for betydelige beløp.

Grav oppfordrer til å være kritisk til annonser, e-poster og telefonsamtaler med ukjente.

– Hvorfor er akkurat du blitt kontaktet? Hvorfor skal du få slik oppfølging? Ingen gir bort penger gratis. De du er i kontakt med stresser deg, informerer om at du taper penger ved å vente og at markedet er bra akkurat nå, sier Grav.

Etter du har innsett at du har blitt utsatt for svindel, vil du i mange tilfeller bli kontaktet av advokater eller andre selskaper som hevder de kan hjelpe deg med å hente tilbake de tapte pengene.

– De vil kreve betaling for denne tjenesten. Her er det viktig å være oppmerksom på at disse samarbeider med svindlerne, slik at du ikke risikerer å tape enda mer penger.

«Betal frakt for å motta pakken»

En annen e-post eller SMS det var vanlig å motta før i tiden er den som forteller deg at du har vunnet en iPhone eller lignende. I dag prøver svindlerne heller å utgi seg for å være Posten, banken eller forskjellige abonnementstjenester.

– Det siste året har banken mottatt ekstremt mange henvendelser om Posten-phishing. Det har blitt skrevet om denne svindelmetoden flere ganger, men det er fremdeles den mest vanlige svindelmetoden Ola Nordmann faller for, sier Grav.

Du blir bedt om å betale utestående frakt på en liten sum, for eksempel på 27 kroner. Videre klikker du på en link, legger inn kortinformasjon og må bekrefte betalingen.

Før du fullfører betalingen, har svindlerne imidlertid endret beløpet på betalingen til en mye høyere sum.

– Man tror man bare betaler 27 kroner, så har beløpet plutselig endret seg til 30.000 kroner. Du vil som regel kunne avsløre at e-posten er svindelforsøk ved å se på avsenderen. Hvis du ikke vet om e-posten er ekte eller ikke, bør du selv oppsøke hjemmesiden til den som angivelig har sendt deg e-posten, råder Grav.

Phishing Ved phishingangrep kontaktes offeret som regel via en e-post, hvor avsenderen fremstår som en reell virksomhet, for eksempel en bank.



Offeret lures videre til å åpne et vedlegg eller klikke seg inn på en falsk nettside for å "logge seg inn", eller oppgi annen sensitiv informasjon, som for eksempel fødselsnummer. Dette misbrukes siden av bakmennene. Kilde: Nettvett.no

Mistenkelige samtaler

Tidligere opplevde mange å bli oppringt av noen som utga seg for å jobbe hos Microsoft, i et forsøk på å overta kontrollen over PCen din. Dette har det blitt mindre av, og svindlerne har i stedet gått over til å utgi seg for å være banken din når de ringer eller sender SMS.

I det siste har Grav selv opplevd at hennes navn har blitt misbrukt i svindelforsøk hvor kriminelle kontakter folk på SMS og utgir seg for å være Danske Bank.

Denne SMSen hvor svindlere utgir seg for å være Danske Bank har blitt sendt ut til flere. Skjermbildet er sendt til TV 2 via Ingrid Grav

– Det som skjer hvis du klikker på linken i SMSen er at du blir bedt om å legge inn informasjon og deretter bekrefte med BankID. Samtidig bruker svindleren denne informasjonen til å logge seg inn i din nettbank og overføre penger ut fra kontoen, sier Grav.

For et år siden advarte Telenor mot såkalt «Olga-svindel», der kriminelle ringte kvinner med visse navn og utga seg for å være banken.

– Svindleren ringer kunden og informerer om at de kan se at kunden har tatt opp lån, og kunden blir stresset da dette ikke stemmer. Svindleren sier da at han kan sette kunden direkte over til banken, slik at de kan få ryddet opp. Kunden blir da satt over til en svindler som lurer informasjon ut av offeret, sier Grav.

Svindeljegerens tips: Vær kritisk til e-post og SMS du mottar. Ikke klikk på lenker – søk heller opp hjemmesiden selv.

Ikke la noen få kontroll over din PC, selv om de sier at de skal hjelpe deg. En seriøs aktør ville aldri bedt om dette.

Høres et tilbud for godt ut til å være sant, er det som oftest det.



Ikke send penger hvis:

Ikke send penger hvis: Pengene skal til personer du ikke kjenner godt eller kan bekrefte identiteten til, for eksempel bekjentskaper på nettet.

Du har mottatt et «lukrativt» investeringstilbud fra utlandet per telefon, e-post eller via bekjentskaper på nettet.

Du må sende penger for å motta arv, gevinst etc.

Kjærlighetssvindel

Under korona har mange har sittet ensomme hjemme, og som et resultat har kjærlighetssvindel hatt en oppblomstring. Også på dette feltet har svindlerne oppdatert sine metoder.

– Før var det typisk amerikanske soldater utstasjonert et farlig sted som trengte hjelp. Nå ser vi at svindlerne som oftest utgir seg for å være norske, velstående menn, som har reist ut i verden og av forskjellige grunner behøver bistand, sier Grav.

Svindleren bruker mye tid med offeret via tjenester på nett, og bygger raskt en sterk relasjon.

– De vil ofte bli veldig personlige og åpne seg opp etter kort tid. Det vanligste er at de deler en trist historie om sitt liv, bruker mye tid på å snakke om dette og videre forklarer hvorfor de behøver økonomisk hjelp, sier Grav.

I rapporten om bedrageritrusler skriver Økokrim at koronapandemien og påfølgende ensomhet antas å gjøre flere norske borgere sårbare for kjærlighetsbedrageri.

– For bedragerne er dette en kriminalitetsform som har lav risiko for å bli tatt og dømt, samtidig som utbyttet er stort. Det er derfor sannsynlig at kjærlighetsbedrageri vil øke i omfang.

– Kontakt banken umiddelbart

I rapporten peker Økokrim på at flere nordmenn har begynt med netthandel under pandemien, noe de mener øker risikoen for kortbedrageri og phishing.

– Det er meget sannsynlig at flere norske borgere vil bli utsatt for phishing, særlig via falske nettsider og e-poster. Det er sannsynlig at forsøk på kortbedrageri vil øke i Norge. Foreløpig ser det ut til at bankenes systemer for å stanse kortbedrageri fungerer godt nok til at dette ikke omsettes til tap for fornærmede, skriver Økokrim.

De skriver blant annet også om annonsebedrageri, som foregår ved at offeret betaler for en vare de aldri mottar.

– Det er meget sannsynlig at utfordringene knyttet til annonsebedrageri vil vedvare. Det er videre meget sannsynlig at bedragerne rekrutterer stråpersoner på sosiale medier som benyttes i betalingsformidlingen for å tilsløre midlenes opphav og mottaker av pengene, skriver Økokrim i rapporten.

Grav har en klar oppfordring til alle nordmenn.

– Hvis du blir utsatt for svindel, ber vi om at du anmelder forholdet til politiet og kontakter banken din umiddelbart. Penger flyttes videre ekstremt fort, og sjansen for at banken kan hjelpe er større jo tidligere vi blir kontaktet.