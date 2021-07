Brann-spillerne er skuffet etter sparkingen: – Det blir rart uten ham

Brann står med kun én seier og sju poeng etter 14 spilte kamper. Mandag kveld ble det klart at Kåre Ingebrigtsen mistet jobben som Brann-trener knapt ett år etter ansettelsen.

Det har vært tungt å svelge for spillerne.

– Jeg syns det var trist. Det var jo noe vi spillerne ikke håpet skulle skje. Så skjønte vi at det var en mulighet da det ble varslet styremøte og vi så pressen. Men vi kjente på det da det skjedde, sier Kasper Skaanes til TV 2.

Brann-spilleren er klar på at de fleste spillerne hadde stor tillit til Ingebrigtsen, og ønsket ham med videre.

– Jeg kan skjønne klubben sitt ståsted, men av alle spillerne jeg har snakket med, så har det vært klart at vi ønsket ham med videre. Det blir rart å fortsette uten ham, men det er jo sånn fotballen er, forklarer Skaanes.

– Må se oss selv i speilet

Kasper Skaanes ble hentet tilbake til Brann fra Start før sesongen, og har nytt godt med spilletid under trønderen.

Han er klar på at Ingebrigtsen ikke bør få all skylden for den svake poengfangsten, og ønsker ham all lykke videre.

– Vi spillerne må se oss selv i speilet. Vi har ikke levert godt nok. Det er ingen tvil om, så er det sånn at i en fotballklubb vil det være lettere å sparke én trener enn 23 spillere, så det er sånn det er, sier Skaanes og fortsetter:

TRIST FARVEL: Denne meldingen la Dauoda Bamba ut mandag. Foto: Skjermdump/Instagram

– Jeg har et godt forhold til ham, og syns han var en utrolig fin fyr og flink trener.

På mandag gikk Brann-spiss, Daouda Bamba, ut med denne beskjeden etter at den tidligere treneren ble sparket:

– Jeg er mer enn trist. Du hadde alle kvalitetene for å bli suksessfull. Trist at du ikke fikk sjansen. Jeg ønsker deg alt det beste, sjef. Ikke stopp å smile og vær positiv, skrev spissen på Instagram.

Vil få vite hva som skjer i morgen

Brann-spillerne har hatt treningsfri tirsdag, og har ennå ikke fått noen informasjon om hva som skal skje videre.

– Jeg regner med at vi vil få det når vi møter opp igjen i morgen. Det blir spennende dager i vente, forteller Skaanes.

– Hva håper du skjer nå da?

– Det viktigste for oss er at vi klarer å ta de nødvendige poengene sånn at vi holder oss i Eliteserien. Hvordan vi gjør det er ikke så viktig lenger. Nå er vi kun avhengig av resultat, sier midtbanespilleren.

TV 2-ekspert, Jesper Mathisen, tror at den danske sportssjefen, Jimmi Jacobsen, kommer til å søke seg til utlandet for å finne Branns nye permanente sjef.

– Jeg tror det kommer et navn som vi ikke kjenner så godt fra norsk fotball før, og det kan være spennende. Det er jo en attraktiv trenerjobb i Skandinavia, for hvis du får det til å svinge i Bergen, så er det få ting i Norden som kan måle seg, sier Mathisen.

– En attraktiv jobb

Mandag uttalte sportssjef Jimmi Jacobsen at assistenttrener Eirik Horneland vil bli med videre.

Mathisen tror at han vil ta over hovedansvaret frem til Jacobsen har funnet riktig person.

– Han er nå der, og er på lønningslisten. De har ikke en økonomi som gjør at de kan plukke en hovedtrener med ellevill lønn, sier Mathisen.

Brann står fortsatt med fire tidligere ansatte på lønningslisten: Lars Arne Nilsen, Robert Hauge, Rune Soltvedt og Kåre Ingebrigtsen.

TV 2-ekspert, Erik Huseklepp, trekker frem dette som en grunn til å gå for Horneland på kort sikt.

– Det er jo ikke en smågutt som sitter der som assistent. Det ville vært dumt av Brann å ikke vurdere det, og heller bruke pengene som er avsatt til en ny trener til å styrke stallen i første omgang, sier Huseklepp.

– Horneland har vært en stor del av det vi har gjort under Kåre hittil i år. Han har vært mye på trening, og vært en viktig bidragsyter, sier Skaanes og legger til:

– Så vi kjenner han godt og vet hva han står for, så det hadde ikke vært noe problem i det hele tatt. Han er en veldig dyktig trener, understreker han.