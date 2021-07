Gaute Ormåsen avslører alternativt drømmeyrke

I denne ukens Allsang på grensen leder blant andre Gaute Ormåsen (38) publikum i allsang fra Fredriksten festning. Her synger han klassikeren «Kamilla og tyven» og sin nye låt, «Tempo Corvette».

For Ormåsen, som vokste opp i Brumunddal, bringer sangen hans med seg nostalgi og mange følelsesladde minner.

– Den handler om ungdomstiden min. Jeg hadde en veldig fin ungdomstid og vokste opp i en liten bygd. Den første frihetsfølelsen jeg kan huske var da jeg fikk mopedlappen. Kompisene mine og jeg brukte uendelig mange timer på å mekke moped og å kjøre rundt omkring, forteller han til TV 2 noen timer før han skal opptre med låten på Allsang.

SANG: Gaute Ormåsen byr på «Tempo Corvette» under Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Savner du den tiden?

– Ja, jeg savner den tiden veldig mye. Det er generelt følelsen av å være ung og fri, ha masse energi, mange venner. Jeg husker det som en veldig bekymringsløs tid.

Familietid

38-åringens oppvekst i landlige omgivelser ble en kraftfull kontrast til årene som kom.

Idol-deltakelsen i 2003 satte artisten og låtskriveren på stjernekartet. 18 år senere har brumunddølingen utgitt flere album, toppet hitlistene, skrevet en rekke barnesanger, gjort utallige juleturnéer, opptrådt i Melodi Grand Prix, Skal vi danse og Hotel Cæsar.

Klinker til med populære «Drømmedame»

Under det siste halvannet året har Ormåsen måttet gire ned på artistlivet. Spillejobbene forsvant som følge av koronaviruset, men det kom likevel noe positivt ut av det hele.

– Alle spillejobbene ble jo kansellert, og så prøver man kanskje på noen tafatte forsøk, og så blir det ikke helt det samme. Jeg ga opp den biten der litt, innrømmer han, og fortsetter:

– Jeg er i en fase av livet med to små barn, så det har på en måte passet litt greit å få roet ned litt. Og så er jeg i en fase der jeg har lyst til å gi det en sjanse som låtskriver, og bare sitte i studio og skrive. Jeg har brukt ganske mye tid på det.

Tobarnsfaren gleder seg likevel til de kommende konsertopptredenene.

– Jeg har konsert på lørdag. Nå begynner jo en del å bli vaksinerte, så da får vi håpe at det tar seg opp litt.

Gaute Ormåsen advarer årets russ - har hatt tinnitus siden russetiden.

Internasjonalt samarbeid

Til tross for en rolig tid i karrieren kan den tidligere Idol-deltakeren slå i bordet med låtsamarbeid med norske Alan Walker (23) og Robin Schulz (34).

Ormåsen lagde nemlig tittelsangen til barneboka «Alvina – det venneløse trollet». Like etterpå fanget de nevnte verdensstjernene opp barnelåten.

– Det er det sprøeste jeg har opplevd. Verset ble brukt i Schulz og Alida sin låt, «In Your Eyes», og refrenget av Walker i «Believers», forteller han.

– Blir det noe videre samarbeid?

– Med Robin Schulz er det vanskelig, tror jeg. De får jo kanskje 50 til 100 demoer hver dag, så det er i utgangspunktet helt umulig å få til. Men jeg prøver litt da.

Denne Freddy Kalas-låten gir deg garantert sommerstemning

– Fascinert av fengsler

«Kjærlighet er mer enn forelskelse»-sangeren har kunnet leve av drømmen som musiker helt siden Idol.

– Jeg føler at jeg har funnet riktig plass. Jeg føler at det er her jeg passer inn. Det er så mange ting som klaffer slik som at jeg liker å kjøre bil og at jeg er et B-menneske. Og så er jeg glad i musikk og liker å møte folk, forteller han.

Men Ormåsen ser ikke bort ifra at han kunne ha likt seg i et annet yrke også.

– Jeg husker at jeg hadde en liten plan om at kanskje fengselsbetjent kunne være noe. Jeg har alltid vært litt fascinert av fengsler og alltid vært en fyr som er kompis med «badboys» og de snille. Jeg føler at jeg forstår meg på de fleste. Folk er folk. Jeg kunne ha jobbet med mennesker.

Se Allsang på grensen torsdager klokken 21.40 på TV 2 eller TV 2 Play.