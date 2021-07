OL kan bli avlyst: – Overraskende

Øverste leder for Tokyo-lekene, Toshiro Muto, sa på et pressemøte tirsdag at OL kan bli avlyst.

Årsaken er økende antall smittetilfeller. Han tilføyer at de holder øye med utviklingen. Ytterligere ni smittetilfeller det siste døgnet, har gjort at antall OL-relaterte tilfeller er oppe i 67, skriver Sky Sports.

ADVARER: OL-sjef Toshiro Muto sier at lekene fremdeles kan bli avlyst. Foto: Issei Kato

– Vi kan ikke forutse hva som vil skje med antallet koronavirustilfeller, så vi må diskutere det hvis det blir en økning. På dette tidspunktet kan antall tilfeller både stige og synke, og vi må tenke på hva vi skal gjøre dersom situasjonen forverrer seg, sier Muto.

– Vi ofrer det ikke en tanke

Landslagstrener for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, uttaler på et pressetreff tirsdag at han ikke har hørt om den potensielle avlysningen, men at han har stor respekt for de vurderingene som blir gjort av japanske myndigheter.

- Samtidig må jeg si at vi fra Norge, og alle de andre delegasjonene, har gjennomgått et veldig strengt testregime. Vi er totalt isolert fra det japanske folk. De som kommer inn utenifra til OL er godt isolerte.

Hergeirsson tror ikke at landslagsspillerne blir nevneverdig påvirket av usikkerheten. Han mener spillerne er gode på å fokusere på det de skal gjøre, og ikke la andre ting ta for stor plass.

– Vi fokuserer på det vi kan styre, det vi bestemmer og kan påvirke. Vi ofrer det ikke en tanke, det er ute av våre hender. Vi tenker at vi skal spille OL, helt til det motsatte eventuelt blir bevist.

– Det blir selvfølgelig trist om OL blir avlyst, men vi må bare forholde oss til det om det skjer. Vi tror det blir OL og forbereder oss på det, og gleder oss veldig til å komme i gang.

Herrem ble overrasket

Landslagsspillerne Camilla Herrem og Silje Solberg hadde heller ikke hørt om den potensielle avlysningen før de ble presenter med informasjonen på pressetreffet.

– Det er litt overraskende å høre. Jeg blir litt paff bare, sier Herrem under pressetreffet.

– Men vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og ta alt annet som det kommer. Jeg håper jo selvfølgelig at det ikke blir avlyst.

I likhet med sin trener tror Herrem at laget fint skal klare å håndtere litt usikkerhet, og mener de har fått god trening i det det siste halvannet året.

– Jeg tenker jo at det har blitt litt sånn nå, man hører litt her og der, ting endrer seg fort. Så jeg tror at gjennom dette havvannet året har vi blitt flinkere til å håndtere sånne ting.

– Føler meg trygg på at det blir OL

Lagkamerat Solberg har uansett tro på at det kommer til å ordne seg.

– Ja, føler meg ganske trygg på at det blir OL, sier landslagskeeperen under pressetreffet.

– Jeg har ikke lest så mye medier i det siste, men tar utgangspunkt i at det blir, og håper på det og gleder meg til det, legger hun til.

Tidligere denne måneden ble det klart at lekene vil foregå foran tomme tribuner.

Lekene starter for alvor på fredag, men allerede onsdag starter man med innledende runder i noen av grenene.