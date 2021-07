Minnesmerket til Benjamin Hermansen ble tagget ned

Minnesmerket står på Holmlia. Holmlia-beboer Johannes Dvorak Lagos oppdaget taggen da han var på vei til butikken, rundt klokken 12 tirsdag morgen.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Spesielt med tanke på datoen, hva som ble skrevet, og hva minnesmerket representerer for oss som bor på Holmlia. Dette traff midt i hjertet, det er det verste stedet hvor de kunne ha plassert en slik melding, sier han til TV 2.

Klokken 13.50 bekrefter politiet at de har opprettet sak i forbindelse med hærverket.

– Oslo politidistrikt tar saken svært alvorlig, og derfor blir det opprettet etterforskning, og etterforskningen vil også omfatte straffebestemmelsene om hatkriminalitet, står det i pressemeldingen.

Politiet skriver også at de ønsker tips om saken.

– Hatkriminalitet

Klokken 13 prater TV 2 med Kristina Lie-Hagen, som også bor i området. Hun forteller at Servicesentralen har vært på stedet, og fjernet taggen med en slipeskive.

FJERNET: Budskapet er nå uforståelig. Foto: Kristina Lie-Hagen

– Ungene våre skal ikke se dette, sier hun.

Nå er det ifølge Lie-Hagen ikke lenger mulig å lese budskapet. Hun fortalte også at saken er anmeldt.

– Dette er hatkriminalitet, og må følges opp, sier Lie-Hagen.

15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia i Oslo i 2001. Tre medlemmer av den nynazistiske gruppen Boot Boys ble dømt til fengsel for medvirkning til drapet på gutten.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

DUGNAD: Kristina Lie-Hagen og flere andre Holmlia-beboere forsøkte å vaske Hermansen-minnesmerket selv. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er forkastelig

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har omtalt saken på sin Twitter hvor han oppfordrer politiet til å ta hendelsen på alvor.

Benjamins minnesmerke tagget ned med referanse til 22. juli terroristen. På dagen Id-feiringen starter. Det er forkastelig. Viser at farlige holdninger fortsatt sirkulerer. Politiet må ta på alvor. Og sammen må vi si i fra og si i mot. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 20, 2021

Til TV 2 beskriver han hærverket som å være «sjokkerende og forkastelig».

– De holdningene her har vi sett på nettet etter 22. juli. Det har ikke blitt mindre, det har blitt mer. Og leser du PSTs trusselvurdering skriver de at høyreekstrem terror er noe vi må frykte, det er mulig at det kan skje, sier Gahr Støre.

– Så dette må vi ta på alvor, det er ikke PST eller politiet som vil løse dette for oss, vi må, du og jeg, hver og en av oss, stå opp mot det, påtale at dette er utenfor, for at folk skal kunne føle seg trygge i et land som er mangfoldig. Vi har ulik bakgrunn, ulik tro, ulik legning og det skal vi kunne ha i demokratiske Norge, fortsetter Ap-lederen.

VASK: Store deler av taggen har blitt fjernet. Foto: Sunniva Nerbøberg/ TV 2 to add image caption

– Forbannet

Statsminister Erna Solberg beskriver hendelsen som å være «forferdelig».

Det er helt forferdelig å se at Benjamin Hermansen-minnesmerket på Holmlia har blitt tagget ned rett før 22. juli. Jeg blir lei meg og forbannet, og dette viser hvor viktig det er at vi hver eneste dag står opp mot rasisme og hatprat. — Erna Solberg (@erna_solberg) July 20, 2021

– Jeg blir lei meg og forbannet, og dette viser hvor viktig det er at vi hver eneste dag står opp mot rasisme og hatprat, skriver hun på Twitter.

Også byrådsleder i Oslo Raymond Johansen reagerer på taggingen.

– Det er avskyelig, skriver Raymond Johansen i en SMS til Avisa Oslo.

Avisa har også snakket med ordfører Marianne Borgen, som også reagerer sterkt på handlingen.

– Nei huff, sier en tydelig skuffet ordfører da hun får høre om hærverket.

DRAP: Her står statsminister Erna Solberg foran minnesmerket, tirsdag morgen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hatet lever fortsatt

Leder av AUF, Astid Hoem, sier til TV 2 at hun mener taggingen er forkastelig.

– Høyreekstremismen drepte Benjamin. Sprengte regjeringskvartalet. Drepte våre venner. Drepte Johanne. Og angrep Al-Noor-Moosken. Og den lever fortsatt midt blant oss. Vi kan ikke være stille når den viser seg gang på gang. Vi må fornye løfte vårt etter 22. juli om å aldri glemme, men nå må vi aldri tie også.

Hun mener vi har en lang vei å gå før vi har utryddet slike holdninger.

– 20 år etter drapet på Benjamin Hermansen og 10 år etter 22.juli ser vi at hatet fortsatt lever. Vi har ikke klart å stoppe rasismen eller høyreekstremismen i løpet av de årene. Det er hver og en av oss sitt ansvar å hele tiden heve stemmen vår mot hatet, sier Hoem.