35-åring tiltalt for koronabedrageri

En 35 år gammel mann er tiltalt for å ha brukt 300 stjålne identiteter til å søke om totalt 17 millioner kroner i lønnskompensasjon under koronapandemien.

Tiltalen omfatter ni fullbyrdede bedragerier og åtte bedrageriforsøk.

Totalt skal mannen ha søkt om 17 millioner kroner i lønnskompensasjon.

– Dette er et av de største koronabedrageriene som er avdekket til nå. Politiet ser svært alvorlig på utnyttelse av stønadsordninger som skal hjelpe de som er blitt direkte rammet av pandemien, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Stjålne identiteter

Ordningen ble ifølge tiltalen utnyttet ved at over 300 stjålne identiteter ble registrert som arbeidstakere i 11 forskjellige selskaper. Arbeidstakerne ble meldt inn med høy inntekt, for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon.

På grunn av de uriktige opplysningene som ble gitt i søknadene, betalte NAV til sammen rundt 10 millioner kroner til mannen.

Politiet har beslaglagt om lag 1 million kroner av det de mener er hvitvaskede penger, som mannen har fått betalt ut fra NAV.

Mannen skal også ha forsøkt å få utbetalt ytterligere 7 millioner kroner på samme vis. Dette ble imidlertid stoppet, etter at NAV fattet mistanke.

Nekter delvis straffskyld

Mannen er varetektsfengslet, og saken skal opp i Oslo tingrett 24. august, hvor NAV vil fremme et sivilt erstatningskrav på i overkant av 9 millioner kroner.

Politiet opplyste tirsdag formiddag at mannen nekter straffskyld. Tirsdag ettermiddag sier imidlertid mannens forsvarer, Usama Ahmad, at det ikke er riktig.



– Han nekter delvis straffskyld, men mener selv at han ikke har den rollen som politiet har tillagt han i saken. Dette dreier seg om et nettverk av flere mennesker, hvor min klient mener å ha hatt en mellomrolle, sier Ahmad til TV 2.



Politiet skriver at de etterforsker flere lignende koronabedragerier. Flere personer har også allerede blitt dømt for å på ulike måter ha utnyttet koronaordningene.