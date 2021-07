Ronny Brede Aase gir seg i NRK

I en pressemelding skriver Discovery at Brede Aase skal arbeide med en ny TV-serie hos tv-selskapet.

– Discovery har invitert meg med på et fjernsynskalas jeg ikke ville gå glipp av. Jeg har fått lov til å gjøre masse hyggelig på TV i NRK, og er evig takknemlig for det, men da Discovery banket på med en ny serie med hygge i fokus, ble jeg rett og slett fristet, sier Brede Aase.

Ronny Brede Aase startet i NRK i 2007 og har tidligere ledet radioprogrammet P3-morgen i ti år. De siste årene har han ledet NRK sine Melodi Grand Prix-sendinger, samt flere andre programlederjobber på TV, deriblant i livsstilsserien Eit feitt liv.

Discovery er fornøyd med signeringen.

– Ronny Brede Aase er en fantastisk fyr som har begeistret hele Norge gjennom radio og TV i snart femten år. Han er knakende flink og har en tilstedeværelse og et humør som smitter. Vi gleder oss veldig til å jobbe med ham på denne nye programserien.

– Ronny passer som hånd i hanske i Discoverys satsing på godt, lokalt innhold. Det er for tidlig å gå i detalj om den nye programserien som utvikles nå, men vi ser frem til å presentere den skikkelig når tiden er inne, sier programdirektør Magnus Vatn i Discovery og TVNorge.

Fungerende redaktør i P3, Daniel Ramberg sier til NRK at det er vemodig at Brede Aase skifter beite, men opplyser samtidig om at NRK fremdeles har planer om å lage radio og podcast med radio-veteranen.

– Dermed kan alle vi som elsker å høre på Ronny fortsette med det, sier Ramberg.