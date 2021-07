Britney Spears sin nye advokat vil jobbe hardt for å avslutte vergemålet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Britney Spears (39) ansatte nylig advokat Mathew Rosengart som ønsker å jobbe hardt for å fjerne superstjernens far fra vergemålet.

Etter et kort rettsmøte i Los Angeles mandag fortalte advokat Mathew Rosengart at han kommer til å jobbe målrettet med vergemål-saken til popstjernen Britney Spears fremover.

NY ADVOKAT: Mathew S. Rosengart er den nye advokaten til sanger Britney Spears. Han ønsker å jobbe hardt for å avslutte vergemålet. Foto: Valerie Macon

– Mitt firma og jeg skal handle raskt for å inngi en begjæring om å fjerne Jamie Spears, med mindre han trekker seg først, sa Rosengart utenfor Stanley Mosk rettshus.

Det skriver Page Six.

Pengetvist

Rosengart ble nylig ansatt av 39-åringen for å føre vergemål-saken hennes videre i retten.

Han har et klart mål om å få henne ut av vergemålet som har pågått i mer enn ti år.

Rettsmøtet som fant sted mandag skal ha tatt for seg ulike sider av en pengetvist mellom artisten sin far, Jamie Spears, og hennes juridiske verge, Jodi Montgomery.

Montgomery skal ifølge Page Six kreve 50.000 dollar i måneden, som tilsvarer i underkant av 450.000 norske kroner.

Fra egen lomme

Årsaken til ønsket om pengene er for å kunne skaffe seg privat sikkerhet ettersom hun har mottatt drapstrusler siden juni - da Britney fortalte sin side i retten.

Jamie Spears skal ha argumentert imot og sagt at flere knyttet til saken har mottatt lignende trusler, og at det ikke vil være mulig å gi et slikt sikkerhetsnivå til alle.

Pappa Spears mente derfor at de nødvendige pengene måtte komme fra Montgomerys egen lomme.

13 år under vergemål

Britney Spears har levd under farens vergemål siden 2008 der han har hatt kontroll over hennes liv og økonomi.

Årsaken til vergemålet var at sangeren hadde hatt flere innleggelser på rehab i 2007, ekteskapsproblemer, flere sammenbrudd og mistet foreldreretten til sine to sønner som hun har sammen med Kevin Federline.

Det mest kjente øyeblikket fra 2007, som gikk verden rundt, var da sangeren valgte å barbere av seg alt håret og angrep en paparazzi med en paraply.

BARBERTE SEG: Britney Spears valgte å barbere av seg alt håret i 2007. Foto: Sasha Cooper

Etter hvert var det flere fans som undret seg over om vergemålet til popartisten var for strengt og hashtagen #FreeBritney ble opprettet.

– Vil ha livet mitt tilbake

Da 39-åringen fikk forklare seg i retten fortalte hun at vergemålet har vært krenkende for henne og at hun har vært sint.

Popsangeren fortalte at hun ikke har fått lov til å ta mange avgjørelser selv. Hun har blant annet ikke fått muligheten til å dra til legen for å fjerne en spiral - selv om hun ønsker flere barn.

Artisten fortalte at hun følte seg utnyttet til å jobbe slik at de rundt henne kunne få lønn, og at hun ble medisinert mot sin vilje.

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake. Jeg ønsker å saksøke familien min, sa hun da.