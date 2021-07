Svenske Koenigsegg har siden oppstarten i 1994, lansert den ene superbilen etter den andre.

Målet er enkelt: De skal være med i kampen om å lage de beste og raskeste bilene i verden. Det har selskapet, med Christian von Koenigsegg i spissen, så til de grader lykkes med.

For et par år tilbake så vi de første bildene av deres kommende flaggskip Jesko. Siden den gang har Koenigsegg testet noen få prototyper, for å finpusse samtlige detaljer før den endelige produksjonsmodellen skal stå klar.

Leveres neste år

Nå avslører svenskene endelig at den ferdige bilen skal stå klar våren 2022, og at de første kundeleveringene skjer i samme tidsrom.

Før den tid gjenstår det fremdeles en rekke tester. Samtidig lanserer Koenigsegg nå siste smakebit av hva vi kan vente oss – i form av en pre-produksjonsmodell. Denne skal være svært tett opptil den ferdige bilen.

Fargen på bilen er Tang Orange Pearl, som er en hyllest til Koenigsegg CCR fra 2004.

‒ Vi er veldig glade for å presentere denne pre-produksjonsserien i forbindelse med produksjonsstart av 125 eksemplarer av Jesko og Jesko Absolut som skal ut til kundene, sier administrerende direktør, Christian von Koenigsegg.

Slik skal svenskene være først i verden med å nå 500 km/t

Nye Jesko skal kun bygges i 125 eksemplarer.

Over 500 km/t

Det nye fartsmonsteret lanseres i to utgaver: Jesko og Jesko Absolut. Førstnevnte skal være mer baneorientert, mens Absolut-versjonen er bygget for toppfart.

Skinn, alcantara, karbonfiber og aluminium preger interiøret.

Begge modellene får samme motor. Det vil si en turbomatet V8-er på 5 liter. Med vanlig bensin leverer den 1.280 hk, mens effekten øker til brutale 1.600 hk dersom du tanker E85.

Motoren er for øvrig tidenes sterkeste fra Koenigsegg, og kan i tillegg skilte med verdens letteste veivaksel i en V8-motor – med en vekt på 12,5 kg.

Toppfarten ikke avslørt

Dreiemomentet er minst like vilt som toppeffekten, 1.500 Nm. Kreftene distribueres gjennom en egenutviklet multiclutch girkasse på ni trinn.

Nøyaktig hva toppfarten på Jesko Absolut blir, er ikke offentliggjort. Men Koenigsegg har tidligere uttalt at bilen skal klare langt over 500 km/t. At dette blir en av verdens raskeste biler, målt i toppfart, er det derfor ingen tvil om.

Bugatti Chrion: Nå har denne satt en helt rå fartsrekord

Se flere bilder av Jesko:

Bli med når vi tar en titt på Norges dyreste bruktbil: