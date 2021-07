Eksperten bekymret: – Unge får sjokk over hva det koster

I disse dager er det mange som får svaret på hvor de skal studere. Hvis studieplassen betyr at du skal flytte for deg selv for første gang, er det mye å tenke på.

Blant det som vil være nytt for de fleste utflyttere, er større ansvar for egen økonomi. Og her er det tilsynelatende mange som vil møte på problemer.

I en fersk undersøkelse YouGov har utført for Storebrand blant de mellom 18 og 25 år, svarer tre av ti at de kan lite eller ingenting om økonomi.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men det gjør meg bekymret. Dette viser at det er et stort behov for å få systematisert læring om økonomi til unge, for nå er det overlatt til tilfeldighetene hvem som får med seg gode vaner hjemmefra, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Får sjokk

I undersøkelsen svarer seks av ti at de skulle ønske de hadde lært hvor mye det faktisk koster å betale for mat og regninger.

– Unge får sjokk over hva ting koster når de flytter hjemmefra. Utgifter til mat, husleie, strøm og så videre er ofte større enn de hadde regnet med, sier Tvetenstrand.

Ifølge undersøkelsen skulle seks av ti ønske de hadde visst at det er bedre å vente med å kjøpe seg ting til de får spart opp penger i forkant, for å slippe å betale tilbake på dyre kredittkort eller kjøpekreditter senere.

– Jeg har snakket med mange studenter de siste årene, og dessverre er det mange som bekymrer seg for økonomi og opplever at dette går ut over karakterene. Mange bekymrer seg fordi de ikke har nok penger, sier Tvetenstrand.

Skaff oversikt

Hun oppfordrer alle som har flyttet hjemmefra til å bruke noe tid i starten av hvert semester til å få oversikt.

– Se hvor mye penger som kommer inn hver måned, og hvor mye du må bruke på faste utgifter. Da ser du hvor mye du har å sette av hver uke til mat, klær og andre ting, og du ser hvor mye du må jobbe ved siden av skolen, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

– Med god oversikt kan det være du ikke trenger å jobbe like mye ved siden av studiene, og du kan være trygg på at du har penger til å dekke regningene som kommer.

Slik får du oversikt Tvetenstrand har laget en oppskrift til hvordan du enkelt får oversikt over egen økonomi når du flytter for deg selv. 1. I august og januar får studenter gjerne et større beløp inn på konto. For å unngå at det blir fristende å bruke opp pengene med en gang, bør du fordele disse på ulike kontoer. Opprett gjerne en konto til mat, en til regninger, en sparekonto og en til lommepenger/gøy. Du kan ha to bankkort, ettersom de ofte er gratis til unge. 2. Regn ut hvor mye du trenger til skolemateriell og studieavgift. Del resten av beløpet på antall måneder pengene skal rekke til. 3. Skaff deg en deltidsjobb hvis du ser at du trenger ekstra penger å leve for. Vurder om det holder å jobbe i ferier, eller om du foretrekker å jobbe litt gjennom hele året. 4. Bestem deg i forkant for hvor mye penger du kan bruke på mat, og hvor mye du trenger til de faste regningene dine. I tillegg bør du ha en sum på sparekonto til uventende regninger. Da er det lettere å se hvor mye penger du har til det som er gøy, og det er lettere å unngå å bruke unødvendig penger i kantina eller på butikken. 5. Sett opp en fast overføring til matkontoen, regningskontoen og gøy-kontoen hver måned – eller uke – for å hjelpe deg med å ikke bruke mer penger enn du har. Da vil pengene vare lenger. 6. Sett opp en handleliste før du går i matbutikken, og hold deg til denne. Lag gjerne større middager, del den opp i mindre biter og frys det ned. Da har du god mat i flere dager. 7. Sett opp en prioriteringsliste over hva som betyr mest for deg å få være med på. Da er det lettere å si nei hvis du ser at du ikke har råd til å være med på andre ting. 8. Meld inn frikort på Skatteetaten dersom du tjener mindre enn 60.000 kroner i året. Da trenger du ikke skatte av lønnen.

Advarer

Å flytte hjemmefra betyr at du må finne en bolig. Forbrukerrådet gikk nylig ut for å advare studenter mot å ta hybler usett, ettersom det fører med seg risiko for å tape mye penger.

– Vi har faktisk hørt om folk som har betalt 20.000 kroner på forhånd, og ankommer studiebyen sin og oppdager at hybelverten ikke finnes. De kan ha lagt ut bilder av en bolig de ikke disponerer, som en tillitsfull ungdom slår til på. Det er fryktelig trist, og en ordentlig dårlig start på den selvstendige tilværelsen, sier Pia Høst, som er avdelingsdirektør i Forbrukerrådet.

Avdelingsdirektør for forbrukerrettigheter og veiledning i Forbrukerrådet, Pia Høst. Foto: John Trygve Tollefsen

Uenighet om depositum er noe som går igjen i spørsmålene Forbrukerrådet mottar. Høst understreker at depositum skal settes inn på en egen depositumskonto i leietakerens navn.

Andre uheldige studenter kan oppleve at hybelen eller leiligheter har en helt annen standard enn forventet.

– Noen forteller at det er uholdbare boforhold med mugg som henger som et teppe nedover baderomsveggen. Andre har fått en hybel som rett og slett ikke er trygg, hvor det for eksempel kan mangle forskriftsmessig rømningsvei ved brann, sier Høst.

Forbrukerrådets hybeltips Se hybelen FØR du betaler.



Bruk kontrakt.



Sjekk hva som er inkludert i husleien.



Undersøk hvilke plikter du får.



Merk deg oppsigelsestiden.



Krev depositumskonto.



Dokumentér skader på bolig med utleier ved inn- og utflytting.



Hold boligen i stand.



Ikke undertegn for andre. I kollektiv bør alle signere.



Klag hvis utleieren ikke gjør det han skal. Du kan få hjelp av Husleietvistutvalget, forliksrådet eller et konfliktråd. Kilde: Forbrukerrådet

Ta bilder

Når du leier bolig, er det viktig med en god kontrakt i bunn som forteller hvor mye du skal betale i husleie.

– Ikke bare se på hva leiligheten koster, men også på hva som er inkludert. En leilighet til 7400 kroner i måneden med alt inkludert kan være billigere enn en leilighet til 7000 kroner uten strøm, varmtvann og internett inkludert, sier Tvetenstrand.

Spareøkonomen råder til å ta bilder av hybelen før du flytter inn, slik at du kan dokumentere hvordan det så ut om det skulle bli uenighet om noe når du skal flytte ut.

– Ta også bilder eller film av møbler og andre ting som følger med.

Alternativ til depositum

Depositum er ofte tre måneders husleie, og dette bør altså settes på en depositumskonto i leietakers navn.

– Alternativt til et depositum kan det kjøpes en depositumsgaranti, også kalt leiegaranti, som tilbys av flere aktører, gjerne forsikringsselskaper. Du betaler da en prosentandel, ofte mellom 12-16 prosent av depositumsbeløpet, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

– Dette er et engangsbeløp du betaler, og disse pengene får du ikke igjen. Det er viktig å vite at dette ikke er en forsikring, og at dette er en løsning som sannsynligvis blir dyrere for deg enn å betale depositum, der du får tilbake alle pengene etter endt leieforhold.

Hvis du er uheldig å få skade på noe i boligen du leier, må du betale dette selv.

– Det er også greit å være oppmerksom på at du også her selv må dekke eventuelle skader på boligen eller manglende husleie. Denne løsningen er en dyrere løsning, men beløpet vil være mye lavere enn du må skaffe dersom du velger en depositumskonto.

Det kan være et alternativ for deg som ikke har klart å spare et så høyt beløp, eller hvis du trenger pengene til en bufferkonto eller til å leve for.

Snakk med barna om penger

Tvetenstrand minner om at du bør sjekke med utleier om de har tegnet innboforsikring.

– Hvis de ikke har det, bør du tegne en selv. Flere forsikringsselskaper tilbyr forsikringspakker rettet mot unge, som gjerne har en grei pris og som kan inkludere innboforsikring, reiseforsikring og skadeforsikring i ett.

Er du student, bør du generelt huske å sjekke studentrabatter.

– Alt fra kollektivtransport og trening til mat på den lokale pizzasjappa kan ha studentrabatt. Spør alltid om de tilbyr dette, for det kan du spare mye på.

Samtidig som spareøkonomen råder unge til å selv skaffe seg oversikt over egen økonomi, oppfordrer hun foreldre til å bli flinkere til å involvere barna i økonomien hjemme.

– Fortell barna hva mat koster, hva strøm koster, hva det koster å eie bolig. Ta dem med i butikken og vis fram prisene på matvarer. Bruk lommepenger aktivt for å vise at når det er tomt for penger, så er det tomt. Slike småting hjemmefra gir utrolig god erfaring til senere i livet.