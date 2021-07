Siktede knytter seg til drapet i Oslo

Dett opplyser mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, til TV 2.

– Min klient har ikke blitt forelagt siktelsen ennå. Han er innstilt på å samarbeide med politiet, sier forsvareren.

Mannen er siktet for drap etter at en mann ble skutt og drept ved Oslo rådhus mandag ettermiddag. Politiet kom til stedet få minutter senere, og pågrep mannen på stedet.

Avdøde og siktede er to voksne menn i 40-årene fra Oslo området. Mennene har en relasjon.

En av Larsens ansatte var i arresten med den siktede mandag kveld.

– Der mener vi at han bør fremstilles for politilegen og en prejudisiell observasjon. Det er ikke uvanlig i disse sakene, sier Larsen.

Ringte selv politiet

I forbindelse med skytingen fikk politiet inn en rekke telefoner om hendelsen. Blant innringerne var den siktede mannen.

– Hvorfor ringte din klient politiet?

– Han innså vel at det hadde skjedd en dramatisk hendelse, og så ingen grunn til å ikke knytte seg til hendelsen. Det innebærer ikke at han har erkjent straffskyld. Han har forklaringer på hvorfor dette har skjedd, sier Larsen.

Mannen avhøres tirsdag, og fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag.

Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, sier til TV 2 at de har fått signaler om at den siktede ønsker å forklare seg.

Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt Foto: Nico Sollie / TV 2

– Hovedfokus i dag blir å avhøre ham, samt annen etterforskning, innhenting av materiale, obduksjon og avhør av vitner.

Hun forteller at politiet har fått informasjon om et mulig motiv.

– Men det blir helt sentralt å høre hva siktede sier og hans forklaring om hva som skjedde. Det håper vi å få i løpet av dagen.

Den drepte og siktede har kjent hverandre i lang tid. Klokken 13.45 onsdag bekrefter Metlid overfor TV 2 at den siktede mannen sitter i avhør med politiet.

Ved 15.30-tiden satt mannen fremdeles i avhør med politiet, som ennå ikke har et fullt og helt bilde over hendelsesforløpet.

– Det er fremdeles åpent hvorfor dette skjedde, og hva foranledningen var, sier politijurist i saken, Rita Parnas til NTB.

Har deler av drapet på video

– Vet dere hvor mange som var vitne til hendelsen?

– Vi vet ikke hvor mange, men det var en god del i området da det skjedde. Og vi jobber fortsatt med oppfølging av disse.

Metlid forteller at sentrale deler av ugjerningen er fanget opp på video.

– Vi har fått tilsendt en god del videoer og bilder, og det er vi fornøyde og takknemlige for. Det gjør at vi har sentrale deler av drapet på video. Men jeg vil ikke gå i detalj på nøyaktig hva vi har og ikke har. Men vi har altså fått bilder og videoer som er sentrale i saken.

I tillegg til opptak gjort av vitner, jobber politiet med å hente inn opptak fra overvåkningskameraer i området.