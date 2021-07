Hevder Johnson ville besøke dronningen: – Hva om hun blir smittet og dør?

I sitt første TV-intervju siden han gikk av som Johnsons rådgiver, hevder Dominic Cummings at statsministeren ville la koronabølgen skylle over Storbritannia, for å redde økonomien. Statsministeren skal også ha insistert på å fortsette med å møte dronningen ansikt til ansikt.

Siden Dominic Cummings gikk av som Boris Johnsons rådgiver i november i fjor, har han ved gjentatte anledninger kommet med alvorlige anklager mot Storbritannias statsminister og resten av den britiske regjeringen.

I et intervju med BBC, Cummings' første TV-intervju siden avgangen, retter eksrådgiveren igjen skytset mot sin tidligere sjef.

I flere Whatsapp-meldinger som Johnson skal ha sendt til sine rådgivere i oktober, og som Cummings har delt med kanalen, erkjente Johnson at han ikke lot seg stresse av koronavirusets dødelighet.

– I gjennomsnitt, så er de som dør av koronaviruset i Storbritannia 82 år gamle. Det er høyere enn den forventede levealderen. Få covid, og lev lenger, skal statsministeren ha sagt ifølge meldingene.

– Det er jo nesten ingen under 60 som blir innlagt, og de fleste av dem overlever. Dessuten, så kjøper jeg ikke dette med at helsevesenet er overveldet. Jeg tror heller vi bør tenke oss om litt. Det er maks tre millioner mennesker her som er over 80 år gamle, fortsatte Johnson før han videre skal ha sagt: «Det betyr at vi ikke trenger å stenge ned».

GIKK AV: Dominic Cummings tok med seg sine eiendeler og forlot statsministerens kontor 13. november. Foto: Reuters/Henry Nicholls

Ville ikke stenge ned første gangen

Johnson var selv innlagt med koronaviruset i april i fjor. Han mente ifølge Cummings likevel at det var feil å stenge ned landet våren 2020.

Johnson ville heller at koronabølgen skulle «skylle over landet», enn å la den prege økonomien, ifølge eksrådgiveren.

– Nei, nei, nei

Smittetallene i Storbritannia steg brått på høsten i fjor. Cummings sier til BBC at epidemiolog Chris Witty, samt regjeringens vitenskapelige rådgiver, Sir Patrick Vallance, skal ha presset på for strengere restriksjoner siden midten av september.

Ifølge Cummings skal Johnson ha svart: «Nei, nei, nei, jeg går ikke med på det.»

13. oktober hadde tallet for antall nye koronadøde i Storbritannia steget til over 100 per dag. Den 15. oktober skal Johnson ha innrømmet til Cummings at dødstallene gjorde ham urolig.

Den 31. oktober stengte den britiske regjeringen ned landet.

Ville besøke dronningen

Cummings fortalte også at han 18. mars i fjor måtte stoppe Johnson fra å dra for å møte da 93 år gamle dronning Elizabeth. Dette bare noen få dager etter at Johnson hadde bedt det britiske folk om å unngå sosial kontakt.

MØTE: Johnson møtte dronning Elizabeth regelmessig før koronapandemien spredte seg i landet. Her fra deres første møte med Johnson som statsminister, 24. juli 2019. Foto: Victoria Jones

– Jeg skal dra for å besøke dronningen, Det er jo det jeg gjør hver onsdag. Drit i dette, jeg drar, skal statsministeren ha sagt.

– Du kan ikke dra for å besøke dronningen. Hva om du drar på besøk, smitter henne, og hun dør? Selvfølgelig kan du ikke dra, svarte Cummings, ifølge ham selv.

Statsministeren skal ha svart at «han ikke hadde tenkt på det», og bestemte seg for å bli hjemme.

Nekter

Cummings ble stadig spurt om hvorvidt han hadde belegg for påstandene under TV-intervjuet, men hevdet på sin side at alt ville ha blitt bekreftet gjennom en offentlig etterforskning.

Buckingham Palace ønsket ikke å kommentere saken, mens statsministerens kontor nektet for at det øvrige har skjedd.

– Statsministeren har siden pandemiens begynnelse tatt de nødvendige grepene, basert på vitenskapelige råd, for å beskytte folkets helse og økonomi, sa en talsperson ifølge BBC.