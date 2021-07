Slik inviterer de folk tilbake til 22. juli: – Det blir tett, intenst og veldig sterkt

Vegard Grøslie Wennesland, Torunn Husvik og Marthe Lund ønsket å fortelle en historie om 22. juli på en annen måte enn hvordan dagen har blitt omtalt tidligere.

Derfor bestemte de seg for å lage Twitter-kontoen «Aldri glemme», som skal dekke dagen i sanntid.

Hovedformålet med kontoen ligger i navnet, nettopp at folk aldri må glemme 22. juli. Den skal minne om terrorangrepet og dets brutalitet.

– Men aller viktigst, de som ble drept den dagen. Det er viktig at vi aldri glemmer det. Det er et forsøkt fra oss for å bidra til den kollektive hukommelsen, sier Vegard Grøsli Wennesland.

Henter gamle meldinger

Twitter-kontoen som i skrivende stund har over 15.000 følgere, har allerede i flere dager lagt ut gamle meldinger fra leirdeltakere som gleder seg til å dra på Utøya.

– Er sykt klar for Utøya 2011 med AUF Akershus, var det en som twitret for ti år siden.

Torunn Husvik som sitter på andre siden av bordet i TV 2-studioet, sier at det blir flere hundre Twitter-meldinger den 22. juli.

– Vi har satt sammen en helt egen tidslinje. Det være seg av folk som gleder seg til å dra til leiren og deler av dommen. Vi vil få frem helheten, og det som skjedde den dagen, så det er mye vi skal igjennom, sier Husvik.

– Det skal være en sanntidsdekning av angrepet. Det skjer veldig mye i de timene fra da angrepet starter. Det blir tett, intenst og veldig sterkt. Det er vondt. Det var og er 22. juli i høyeste grad, det kommer man ikke helt utenom, tilføyer Wennesland.

Vil vise intensiteten

Skaperne av Twitter-kontoen ønsker at publikum skal få et bedre innblikk i hvordan det var for dem som var på Utøya og for dem som tørstet etter informasjon.

Wennesland sier at Twitter var en kul kanal for den generasjonen som benyttet seg av den for ti år siden, og at mange søkte etter informasjon nettopp der.

– Vi prøver å få frem den intensiteten som var den dagen. Vi har brukt meldinger fra overlevende og foreløpig fire av våre omkomne kamerater. De som omkom er i aller høyeste grad en del av den historien vi prøver å fortelle, sier Wennesland.

Anbefaler varsler

Trioen har vært spent på mottakelsen av kontoen, da kontrasten er så stor fra å vise at folk gleder seg til å dra til Utøya, og at man vet hva som kommer til å skje.

– Vi har fått den reaksjonen vi har håpet på. En av følgerne foreslo at man burde ta på varslinger for å få en enda tettere opplevelse. Så hvis man orker det, vil jeg anbefale at man gjør det, sier Wennesland.

Wennesland skal bruke 22. juli til å være med på flere markeringer. For han handler det om å være sammen med venner, familie og AUF-ere som han var sammen med for ti år siden.

– Det blir å prøve og finne roen på en tøff dag, sier han.

For Husvik blir det å dra ut på Utøya. Hun sier det både er en fin plass å dra til, men også en tøff plass.