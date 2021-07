Bernal i sorg etter at Julián (13) døde

Gómez ble først kjent da bildene av han med tårer i kinnene da Egan Bernal vant Tour de France i 2019 gikk verden rundt.

– Det var en stor følelse å se ham. Egan er vårt idol. Jeg sykler også, og vil være som ham, sa den da ti år gamle gutten.

Juliáns tårer gjorde så stort inntrykk at de har blitt foreviget på en vegg i hjembyen. Unggutten fikk også møte sitt største forbilde flere ganger, og da TV 2 møtte ham i hjembyen kunne han stolt fortelle at han hadde utviklet et vennskap til sin største helt.

– Han er en veldig kul venn å ha. Jeg vil bli som ham, og vinne Tour de France og Giro d'Italia, sa han til TV 2.

I sorg

Søndag gikk det galt da Julián var ute og syklet med onkelen sin. 13-åringen ble påkjørt av en semi-trailer, og livet stod ikke til å redde.

– I dag reiser du, uten å kunne oppfylle drømmene du hadde, skrev treneren Fabio Rodríguez på Twitter da han bekreftet dødsfallet.

– Du ble bare 13 år. Din tidlige bortgang knuser hjertet mitt. Jeg kan bare si at jeg vil savne deg for alltid, kjære Julian, fortsetter han.

Flere kolombianske syklister, deriblant Bernal, har uttrykt sin sorg etter dødsfallet. Bernal har lagt ut en video av den lille gutten, både på Twitter og Instagram, med teksten «i dag gråter vi for deg Julian, mitt lands sanne stolthet».

Hylles av presidenten

Onkelen, som var med Julián da ulykken skjedde, minnes 13-åringen som en gutt med drømmer.

– Jeg ville at han skulle oppfylle drømmene sine, og han jeg lærte han det han lurte på om sykling. Han var et barn med drømmer om å bli en stor idrettsutøver, sier onkelen Guillermo Caicedo til kolombianske El Tiempo.



Luis Carlos Cifuentes, som var en av kunstnerne bak veggmaleriet av Julián og Bernal, hyller den avdøde gutten på Twitter.

– Jeg har ikke ord. Fly høyt, lille venn, skriver Cifuentes på Twitter.



Også Columbias president har uttalt seg etter dødsfallet.

– Vi ber sammen med de etterlatte, og sender dem varme tanker, skriver han på Twitter.