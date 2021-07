Siv Jensen ble overfalt: – Han tok tak i strupen min

Lørdag inntar tidligere Fremskrittspartileder Siv Jensen (52) middagsbordet hos Solveig Kloppen (50), sammen med lege Wasim Zahid (46) og komiker og sykepleier Lars Berrum (35).

Jensen var i mange år Fremskrittspartiets ansikt utad. 52-åringen var partileder og etter hvert også finansminister. I februar kunngjorde politikeren at hun skulle ta avskjed med Frp og politikken til fordel for et nytt liv.

SELSKAP: Programleder og vert Solveig Kloppen får celebert selskap av Wasim Zahid (venstre), Lars Berrum, Siv Jensen og hunden Karma i En kveld hos Kloppen. Foto: Agnete Brun / TV 2

Ble overfalt

Oslo-kvinnen ble gjennom årenes løp kjent for å være en tøff debattant blant sine politiske motstandere.

Det mange kanskje ikke vet er at Jensen drev med kampsporten jiu jitsu i ungdommen.

– Jeg hadde veldig stor glede av det. Jeg merket en veldig stor trygghet, forteller hun i En kveld hos Kloppen, og fortsetter:

– Det var en lang periode hvor jeg var ung hvor det å gå hjem fra byen alene ikke var spesielt trygt. For det var veldig mye overgrep og overfall av unge jenter.

Kampsportferdighetene skulle vise seg å komme til nytte da Jensen selv ble utsatt for et overfall på kveldstid.

– Jeg ble overfalt en gang også. Jeg ble angrepet bakfra av en mann som tok tak i strupen min, og så dyttet han meg oppetter et tre, sånn at jeg ble hengende, og da er det ganske forsvarsløst, forklarer 52-åringen, og fortsetter:

OVERFALL: Siv Jensen måtte hanskes med en voldsmann da hun var ung. Foto: Agnete Brun / TV 2

– Gudskjelov så hadde jeg trent så mye på nervepunkter at jeg visste hvor jeg kunne trykke på ham sånn at jeg landet ham litt. Så slapp han taket, akkurat nok til at jeg kom ned på bakken, og da kunne jeg gå inn å ta ham. Det føltes godt.

Ingen hjelp

Likevel var det ikke mannen hun kjempet imot som irriterte Jensen mest.

– Det jeg husker jeg ble aller mest forbanna på, det var faktisk ikke ham. Det var alle de idiotene som sto og så på, og som ikke kom og hjalp meg, sier hun, og legger til:

– Jeg skjønner jo på en måte at folk vegrer seg litt. Du vet jo ikke om det er våpen der, men jeg hadde gått bort.

TV 2 har vært i kontakt med Siv Jensens pressekontakt Karine Skaret, som opplyser om at Jensen ikke har noen ytterligere kommentar til saken.

